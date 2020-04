Seit dem Palmsonntag am vergangenen Wochenende blicken die Seelsorger in der Waldshuter Liebfrauenkirche wieder in die Gesichter von Gläubigen. Zwar gibt es aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor keine öffentlichen Gottesdienste in der katholischen Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena.

Doch müssen die Pfarrer und Gemeindereferenten während der Messe, die seit Ende März mittels Live-Stream im Internet übertragen wird, nicht gänzlich „auf ihre Schäflein“ verzichten, wie Ulrika Schirmaier schmunzelnd erzählt.

Waldshut-Tiengen Corona-Krise: Ministranten gehen für Hilfsbedürftige einkaufen Das könnte Sie auch interessieren

Schirmaier ist Mitglied des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit St. Verena. Auf Facebook sei sie auf eine Aktion gestoßen, die es möglich macht, das Gotteshaus trotz Versammlungsverbot mit Leben zu füllen, wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt. Seit der vergangenen Woche sind an den leeren Kirchenbänken der Liebfrauenkirche Fotoausdrucke von Gläubigen befestigt. Schirmaier hatte über die Pfarrämter die Gemeindemitglieder dazu aufgerufen, Porträtfotos oder Familienfotos von sich zu schicken.

Waldshut-Tiengen So können Gläubige Ostern in der Corona-Krise feiern Das könnte Sie auch interessieren

Mehr als 120 Menschen sind dem Aufruf bislang gefolgt. „Es wäre toll, wenn es noch mehr werden würden“, sagt die Lauchringerin, die die überwiegend per E-Mail eingesendeten Fotos ausgedruckt und an den Kirchenbänken befestigt hat. „Auf diese Weise ist der Pfarrer im Gottesdienst nicht allein, und wir Gläubigen sind auch dabei – wenn auch anders als sonst“, fügt die Katholikin hinzu, deren eigenes Foto in der dritten Reihe links vom Altar aus gesehen hängt.

So können Sie Fotos für die Kirchenbänke einsenden Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann ein Foto von sich per E-Mail an die Pfarrämter der Seelsorgeeinheit St. Verena schicken (waldshut@st-verena.de, tiengen@st-verena.de, lauchringen@st-verena.de, dogern@st-verena.de) oder in die Briefkästen der Pfarrämter werfen. Mit der Zusendung des Fotos stimmen die Teilnehmer der Veröffentlichung zu. Die Bilder werden anschließend an die Bänke der Liebfrauenkirche in Waldshut geheftet.

Die Fotoaktion hatte sich laut Ulrika Schirmaier ein italienischer Pfarrer ausgedacht. Sie selbst stieß im Internet auf den Pfarrer Joachim Giesler aus Achern, der die Idee für seine Gemeinde übernommen hatte. „Ich habe gedacht, das wäre auch etwas für unsere Seelsorgeeinheit“, sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Gesagt, getan. Mittlerweile habe sie sogar Fotos von Gläubigen außerhalb der Seelsorgeeinheit St. Verena erhalten: „Aus Laufenburg, Lottstetten und sogar Konstanz und Baden-Baden“, zählt sie auf. „Dies ist ein wunderbares Zeichen der Gemeinschaft in diesen Krisenzeiten“, freut sich Ulrika Schirmaier.

Ulrika Schirmaier sitzt neben ihrem eigenen Foto auf einer Kirchenbank in der Liebfrauenkirche. | Bild: Schlichter, Juliane

Ähnlich sieht es der Leiter der Seelsorgeinheit St. Verena, Pfarrer Ulrich Sickinger, der die Fotoaktion nach eigenen Angaben gerne unterstützt. Er sieht darin, eine gute Möglichkeit, um die Gemeinden während der Corona-Krise zu repräsentieren. „Auch wenn die Menschen nicht da sind, so verdeutlichen die Bilder jeder Liturgin und jedem Liturgen, für wen sie diesen Live-Stream-Gottesdienst feiern“, sagt er.

Pfarrer Ulrich Sickinger. | Bild: Archiv

Auf die Frage, warum er die Aktion gerne unterstützt, sagt Ulrich Sickinger: „Zum einen schätze ich kreative Formen, Glauben lebendig werden zu lassen, zum anderen versuche ich die ehrenamtlichen Mitarbeiter nach meinen Möglichkeiten unter die Arme zu greifen. Und weil diese Aktion ein Zeichen der Verbundenheit innerhalb der Seelsorgeeinheit ist.“

Ostern in der Seelsorgeeinheit St. Verena Osterlicht: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. April, bringt Pfarrer Ulrich Sickinger das Osterlicht von der Osternacht, die Pater Bernhard Fuhrmann in der Liebfrauenkirche feiert, in alle Kirchen der Seelsorgeeinheit. Von diesem Licht werden dann die jeweiligen Osterkerzen entzündet. Am Ostersonntag kann dann das Osterlicht von den Gläubigen geholt und nach Hause gebracht werden.



Live-Streams: Seit Ende März feiert die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena ihre sonntäglichen Gottesdienste via Live-Stream aus der Liebfrauenkirche in Waldshut. Die kommenden Termine: Gründonnerstag, 9. April, 19.30 Uhr, mit Pfarrer Ulrich Sickinger; Karfreitag, 10. April, 15 Uhr, mit Kooperator Romuald Pawletta; Karsamstag, 11. April, 21 Uhr, mit Pater Bernhard Fuhrmann; Ostersonntag, 12. April, 10 Uhr, mit Pfarrer Ulrich Sickinger; und schließlich am Ostermontag, 13. April, 10 Uhr, mit Pastoralreferentin Hanna Günther. Die Live-Streams sind auf YouTube im Internet zu sehen.

Als Hoffnungszeichen für die Gläubigen sind seit Mitte März wieder regelmäßig die Glocken der Liebfrauenkirche zu hören. Morgens um 6.30 Uhr, mittags um 12 Uhr sowie abends um 18 Uhr und um 19 Uhr ertönt das vor drei Jahren stillgelegte Geläut wegen Sanierungsbedarf der Waldshuter Stadtpfarrkirche. Täglich um 19 Uhr erklingen außerdem die Glocken der anderen katholischen Kirchen in der Seelsorgeeinheit St. Verena.