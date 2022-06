Tiengen – Die Volksbank Immobilien eG ist umgezogen und präsentiert sich jetzt im repräsentativen Neubau an der Tiengener Hauptstraße.

Die Pforten am neuen Standort in der Tiengener Innenstadt stehen schon für alle Kunden offen. Im Obergeschoß des schmucken Volksbank-Neubaus freuen sich Salvatore Di Nucci, Vorstand der Volksbank Immobilien eG und sein Team darauf, die Zukunft neu zu gestalten. Wer eine Immobilie verkauft, vermietet oder sucht, ist hier genau richtig. Einladend freundlich und offen präsentieren sich die innovativen Räumlichkeiten auf einer Gesamtfläche von 120 Quadratmetern, die barrierefrei für die Besucher zu erreichen ist.

Glas und Transparenz, Offenheit statt trennender Wände, so wurde das Raumkonzept am neuen Standort stilvoll umgesetzt und spiegelt die Geschäftsphilosophie von Salvatore Di Nucci, Vorstand der Volksbank Immobilien eG, perfekt wider. 30 Jahre Erfahrung und Know-how in der Immobilienbranche brachte er mit, als er zum 1. Januar 2021 zum neuen Vorstand der Volksbank Immobilien eG gewählt wurde. Das Unternehmen ist eine Tochter der Volksbank Hochrhein und Klettgau Wutöschingen.

Unterstützt wird Vorstand Di Nucci bei seiner Arbeit von einem jungen und engagierten Team: Jens Glaser, der am Hauptstandort in Tiengen das Backoffice und Marketing managt, sowie Sandro Fischer, Immobilienkaufmann, der sein Büro in der Volksbank Klettgau Wutöschingen in Erzingen hat und hauptsächlich im östlichen Kreisgebiet tätig ist.

Beratung

Ihre Kunden beraten und begleiten die Immobilienprofis der Volksbank Hochrhein eG bei allen wichtigen Entscheidungen rund um das Thema Immobilie. Fairness, Vertrauen und Transparenz sind Salvatore Di Nucci und seinen Mitarbeitern bei der Zusammenarbeit mit den Kunden wichtig, ebenso wie die genossenschaftlichen Werte. Bei der Immobilienvermittlung sind sie perfekte und kompetente Partner.

„Der Kauf oder Verkauf einer Immobilie ist für viele Menschen eine der größten Entscheidungen im Leben. Wir dürfen diesen wichtigen Schritt mit unserem Fachwissen und unserem breit aufgestellten Service begleiten und sind uns unserer Verantwortung absolut bewusst“, erklärt Salvatore Di Nucci. Bei der Suche nach der Wunschimmobilie können sich die Kunden ebenso auf die Experten verlassen, wie beim Verkauf einer Immobilie. Auch bei der Entwicklung von Grundstücken sowie Planung und Projektierung von Neubauten zeichnet sich das Team durch Erfahrung und hohe Fachkompetenz aus.

Individueller Service

Nicht nur vom Know-how rund um die private und gewerbliche Immobilienvermittlung profitieren die Kunden, sondern auch vom umfangreichen Service, den die Volksbank Immobilien eG außerdem noch bietet. Er reicht von der Immobilienwertermittlung, Erstellung von Gutachten, der Vermarktung von Grundstücken, Immobilien und Neubauprojekten, Umbau- und Sanierungen bis hin zur maßgeschneiderten Immobilienfinanzierung. Selbst den passenden Versicherungsschutz zur neuen Immobilie erhalten die Kunden auf Wunsch unter demselben Dach. „Als Partner in Sachen Immobilien sind wir eine sichere Bank“, betont Salvatore Di Nucci.

Nach dem erfolgreichen Umzug steht der Kurs der Volksbank Immobilien eG jetzt auf Wachstum.

Kurs auf Zukunft

„Wir sind im Bereich Neubauten sehr stark und wollen weiter expandieren. Das Thema Wohnen im Alter ist ein weiteres wichtiges Anliegen und wollen wir mit einem Konzept für Seniorenwohnen ebenfalls ausbauen. Auch personell möchten wir noch stärker werden, um das Thema Digitalisierung weiter auszubauen, vor allem aber, um unseren Kunden als wichtiger Ansprechpartner zu jeder Zeit individuell und persönlich zur Verfügung zu stehen“, erklärt Salvatore Di Nucci.

Nicht nur im Bereich der Immobilienvermittlung garantiert die Volksbank Immobilien eG eine seriöse Abwicklung, auch die Vermietung von Immobilien gehört zu den Kompetenzen des Unternehmens. Bei der Beratung rund um das Thema Renditeobjekte sind die Immobilienexperten der Volksbanken erfahrene und kompetente Ansprechpartner.

Weitere Informationen zum Thema Immobilien gibt es im Internet unter: http://www.voba-immo.net