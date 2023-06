2022 war ein Geschäftsjahr voller Herausforderungen und Unwägbarkeiten für die genossenschaftlich organisierte Volksbank Hochrhein. Jeder, der bei der Vertreterversammlung in der Stadthalle Waldshut ans Mikrofon trat, sprach von einem Ausnahmejahr. Bestimmte Entwicklungen in Gesellschaft, Politik und am Geld- und Kapitalmarkt hätten die Arbeit und den Jahresabschluss negativ beeinflusst.

Bilanzgewinn niedriger

Gut eine Million Euro beträgt der Bilanzgewinn der Volksbank Hochrhein 2022 und ist damit deutlich niedriger als im Vorjahr. Die Inflation und der laut Volksbank Hochrhein enorme und historisch einmalige Zinsanstieg im Jahresverlauf zu ihrer Bekämpfung, Kursentwicklungen an den Kapitalmärkten sowie der Krieg in der Ukraine mit seinen Auswirkungen auf Politik und Wirtschaft und allgemeine Unsicherheiten wurden als Hauptgründe für das schlechtere Ergebnis genannt.

„Das Ausnahmejahr 2022 bescherte uns Sonderbelastungen, aber wir hatten Vorsorgevermögen“, sagte Vorstand Stefan Aust. Er hob hervor, dass es dennoch auch Positives gebe wie Steigerungen bei der Bilanzsumme und beim Umfang der betreuten Kundengelder. „Unter widrigen Bedingungen haben wir ordentliche Wachstumszahlen erzielt“, fasste Aust das Geschäftsjahr 2022 zusammen. Thomas Pfeiffer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, formulierte es so: „Wir waren 2022 wirtschaftlich weniger erfolgreich, kapitalmäßig ist die Volksbank Hochrhein aber gesund.“

Rund 200 Personen waren zu der Vertreterversammlung der Volksbank Hochrhein gekommen. Gut 110 waren stimmberichtigte Vertreter der Mitglieder der Volksbank, gut 80 waren Gäste. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und die von ihnen empfohlene Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von gut einer Million Euro gebilligt: Knapp 195.000 Euro werden als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet, was einer Dividende von zwei Prozent entspricht. Der große Rest wird fast ausschließlich den Rücklagen zugeführt, die unter den Sonderbelastungen aus dem Jahr 2022 gelitten hatten.

Die Volksbank Hochrhein geht von einem deutlich besseren Abschluss für 2023 aus. „Wir sind zuversichtlich, die Weichen sind gestellt, wir haben aus 2022 die richtigen Schlüsse gezogen, haben gutes Eigenkapital und eine hohe Mitarbeiterqualität“, sagte Christa Bader, die mit Stefan Aust den Vorstand bildet. Als Aufgaben für die Volksbank Hochrhein nannte Bader unter anderem den Ausbau digitaler Serviceangebote. Bargeld verliere immer mehr an Bedeutung. Nachhaltigkeit und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter und verstärkte Anstrengungen, ihre Bindung an die Volksbank zu stärken, nannte sie als weitere Ziele.

Wahlen und Ehrungen

Im Aufsichtsrat der Volksbank Hochrhein gibt es Veränderungen: Franz Eckert und Thomas Pfeiffer konnten aufgrund des Erreichens der Altersgrenze nicht mehr kandidieren. Wiedergewählt wurde Andrea Netzhammer, neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Anton Elbert aus Dogern. Carsten Eisele vom Vorstand des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes würdigte die Verdienste der scheidenden Aufsichtsräte für die Volksbank und die genossenschaftliche Idee.

Thomas Pfeiffer war seit 1995 Aufsichtsratsvorsitzender und rund 30 Jahre im Vorstand der Volksbank Hochrhein-Stiftung. Er wurde mit der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille ausgezeichnet. Franz Eckert wurde für seine 16-jährige Mitgliedschaft im Aufsichtsrat und Mitwirkung im Prüfungsausschuss mit der Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes geehrt.

Was ist die Vertreterversammlung eigentlich?

Die Vertreterversammlung der Volksbank Hochrhein eG ist neben Vorstand und Aufsichtsrat das per Satzung geforderte dritte Organ der Genossenschaftsbank. Die Mitglieder der Volksbank wählen alle vier Jahre aus ihrer Mitte Vertreter, die ihre Interessen vertreten. Jedes Mitglied hat unabhängig von der Höhe der gehaltenen Geschäftsanteile eine Stimme. Für je 75 Mitglieder muss ein Vertreter gewählt werden. Aktuell hat die Volksbank Hochrhein 24.141 Mitglieder, die von gut 300 Vertretern repräsentiert werden. In der jährlich stattfindenden Vertreterversammlung legen Vorstand und Aufsichtsrat Rechenschaft über ihre Arbeit ab, der Jahresabschluss wird festgestellt und über die Verwendung des Jahresüberschusses abgestimmt. Als Genossenschaft hat die Volksbank Hochrhein die Förderung ihrer Mitglieder zum Ziel.