Beliebtes Naherholungsgebiet in der Schweizer Nachbarschaft ist der Klingnau-Stausee, schnell mit Auto oder Fahrrad zu erreichen nach Überquerung des Grenzübergangs Waldshut/Koblenz. Das Gewässer hat internationale Bedeutung als wichtiger Lebensraum und Rastplatz für Wasservögel. Insgesamt wurden bisher über 310 verschiedene Vogelarten nachgewiesen, rund 100 davon haben schon ein- oder mehrmals an dem See oder den angrenzenden Auengebieten gebrütet (Quelle: www.klingnauerstausee.ch).

Blick in die Kinderstube

Leserreporter Artur Stephan war vor wenigen Tagen mit der Kamera dort, dabei gelangen ihm eindrucksvolle Fotos auch aus der der Kinderstube der gefiederten Bewohner. Stephan über die Impressionen: „Momente, die so nicht oft gesehen werden und ein wenig berühren und zeigen, dass das Leben um uns herum in normalen Bahnen weiter verläuft. Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit einfach mal kurz inne zu halten, zu entschleunigen.“