Das dritte Konzert in der 27. Internationalen Orgelwoche Waldshut hat David Franke aus Freiburg gestaltet. Zahlreiche Besucher sind der Einladung in die evangelische Versöhnungskirche gefolgt, um einen Konzertabend mit Musik aus der Barockzeit und Improvisationen zu hören. David Franke lehrt an der Musikhochschule Freiburg künstlerisches Orgelspiel und Orgelimprovisation. Dass er beide Künste selbst im höchsten Maße beherrscht, davon konnte sich das Publikum überzeugen, schreibt die evangelische Kirchengemeinde Waldshut in einer Pressemitteilung.

Zu einer musikalischen Reise durch das Europa der Barockzeit lud Franke sein Publikum ein und führte es mit Musik von Buxtehude, Sweelinck, Cabanilles, Vivaldi, Müthel und Mozart durch den Kontinent. Sowohl der großen Orgel von Marc Garnier als auch der kleinen Positiv-Orgel entlockte er die zum jeweiligen Stil passenden Klangfarben mit viel Ausdruck und technischer Souveränität. Besonders spannend wurde es am Ende. In der Pause konnten die Zuhörer Themenwünsche für eine dreiteilige Improvisation unter dem Titel „Voyage en Europe“ abgeben. Wie Franke nach einminütiger Bedenkzeit ein knappes Dutzend Themen von der „Marseillaise“ bis zum Volkslied zu einem symphonischen Tongemälde verknüpfte und aus der barock disponierten Orgel hochromantische und impressionistische Klänge hervorzauberte, wird lange unvergessen bleiben. Dem nicht nachlassenden Beifall begegnete er mit einer Zugabe über „Der Mond ist aufgegangen“.