Ein Viererteam übernimmt nach vier Jahren die Leitung des Jugendorchesters der Stadtmusik Waldshut und löst damit Laura Jung und Nicole Donner ab. „Wir hatten viel Spaß, aber jetzt ist es Zeit für frischen Wind“, verabschiedeten sich die Vorstandsmitglieder. Franziska Volk, Larissa Müller, Nathalie Stoll und Doris Baumann, die bereits Jugendleiterin ist, bilden das neue Jugendleiterteam.

In der Hauptversammlung am vergangenen Freitag im Probelokal im Kornhaus wurden auch weitere Ämter besetzt. Nils Hank und Lara Pries sind Notenwarte, als Jugendsprecher stellten sich Jara Tanner und Lina Müller zur Verfügung, als Protokollführer Sophia Liebetanz und Felicia Schlegel.

„Toll, wie ihr gespielt habt“, lobten die ehemaligen Vorsitzenden die Jugendlichen im Hinblick auf die Konzerte und Veranstaltungen im vergangenen Jahr, wie die musikalische Begleitung der Erstkommunikanten, den Auftritt am Kindertag des Werbe- und Förderungskreises, das Chilbi-Wunschkonzert oder das Jahreskonzert im Dezember.

Auch Dirigent Frank Amrein bestätigte: „Das war ein schönes erstes Jahr mit euch, ihr habt toll mitgemacht, wart fleißig, habt toll mit den Erwachsenen und dem Orchester Kunterbunt harmoniert, ich bin stolz auf euch.“

Auf der Suche sei das Jugendorchester nach tiefen Instrumenten, wie Posaune, Tuba, Bass-Klarinette oder Schlagzeug, aber auch Klavierspieler oder Gitarrenspieler könnten sie gut gebrauchen, erklärte Amrein. „Mit tiefen Instrumenten klingt das Ganze erdiger und voller“, sagte der Dirigent.

Für das diesjährige Jahreskonzert habe er schon viele Ideen, sei aber auch auf Anregungen der Jungmusiker gespannt. Auch für dieses Jahr sei einiges geplant. Neben einer Fasnachtsparty am 15. Februar sei die musikalische Begleitung der Erstkommunikanten Ende April der erste große Auftritt.

Ebenfalls mit einem Platzkonzert vertreten seien sie am Kindertag Anfang Mai. Weiterhin im Mai sei das Jugendkappellentreffen in Ettlingen geplant. Auch an der Chilbi seien sie wieder dabei.