Waldshut-Tiengen – Vier Hände und ein Konzertflügel – ein grandioser Konzertabend wurde den zahlreichen Konzertbesuchern am Samstag im Klavierhaus, das zum Konzertsaal umgestaltet wurde, am Hochrhein beschert. Für Begeisterung sorgten die Schwestern, Kiveli und Danae Dörken, die aus einer deutsch-griechischen Familie stammen und früh das Klavierspielen gelernt haben. Eingeladen hatte Heiko Lieckfeldt, Inhaber des Klavierhauses Hochrhein. Den Anfang machte die „Fantasie in f-Moll“ von Franz Schubert. „Das ist eines der schönsten Stücke und es erzählt eine Geschichte“, erklärten die Schwestern. Es ist ein sehr emotionales, vielfältiges Stück, wehmütig, melancholisch, steigert es sich zu einem fortissimo, das dann aber abrupt abbricht und allmählich wieder in f-Moll übergeht. Anderseits überrascht das Stück aber immer wieder durch tänzerisch anmutende Anteile, die sich mit den tragisch klingenden Teilen abwechseln. Die spanischen Tänze von Manuel De Falla, „Dos Danzas“ sie stehen im krassen Gegensatz zu Schuberts Fantasie. Feurig und temperamentvoll, hier schimmert immer wieder die spanische Seele durch.

Dann die ungarischen Tänze, Nr. 1-5, von Johannes Brahms, ein Wechsel von schnellen und langsamen Rhythmen. Immer wieder springt Brahms von einer Tonart zur anderen, dabei sind die ungarischen Anteile, Musikstücke, die damals vom „fahrenden Volk“ gespielt worden sind und die den Komponisten inspiriert haben, nicht zu überhören – ein Musikstück mit ganz eigenem Charme. Auch hier überzeugten die beiden Künstlerinnen mit ihrem virtuosen, raffinierten und eleganten Zusammenspiel mit vier Händen.

Die Zuschauer spendeten am Ende des Konzerts reichlich Applaus und baten um eine Zugabe. „Wir spielen etwas aus unserer zweiten Heimat, dass sie bestimmt kennen“, sagten die Schwestern und spielten die Titelmelodie von „Alexis Sorbas“, komponiert von Mikis Theodorakis. Wer weiß, vielleicht war das nur der Anfang einer Konzertreihe im Klavierhaus.