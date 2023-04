In den Schwarzenbergsälen in Tiengen wurde am Wochenende die Ausstellung „Die Zwei“ der Künstlerinnen Olga Allenstein und Eva Früh eröffnet. Anlässlich der Vernissage führte Jürgen Glocker in die Ausstellung ein. Olga Allenstein ist seit 1995 Dozentin an der Freien Kunstakademie Basel. Sie erhielt in der Vergangenheit den Karl-Osterhaus-Preis, das Barkenhoff-Stipendium Worpswede und das Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg. Eva Früh dagegen wurde mit dem Natur-Energie Preis in Bernau ausgezeichnet.

Olga Allenstein hat sich jetzt nach Stillleben, Landschaftsmalereien und Häuserbildern Möbelobjekten, Rauminstallationen und Kleidern zugewandt. Sie sagt: „Warum soll man sich nicht ein Kleid an die Wand hängen an Stelle zum Beispiel eines Hirsches? Kleider können sehr faszinierend sein.“ Eva Früh widmet sich neben ihren zarten Bleistiftzeichnungen jetzt auch der Ölmalerei. Sie malt kleine Tafelgemälde, die Porträts zu sein scheinen, aber keine sind.

„Olga Allensteins Objekte, die sie auf Trottoirs oder im Sperrmüll findet, nehmen uns mit auf eine Reise in zurückliegende Jahre und Jahrzehnte. Auf gegenständliche Weise machen sie Geschichte sichtbar. Sie collagiert zusammen, was nicht zusammengehört. So entstehen Raumobjekte von großer poetischer Anmutung. Möbel, die nicht zu benutzen sind, Kleider die nicht tragbar sind“, führte Glocker in die Werke von Allenstein ein. Sie selber sagte: Natürlich habe ich im Kopf schon eine Vorstellung, was aus den Sachen werden soll. Aber die Umsetzung klappt nicht immer. Bei diesen ausgestellten Objekte hatte ich Glück. Sie sind so geworden, wie ich es wollte.“

„Eva Früh verlässt ebenfalls ihr Atelier, aber sie kümmert sich um künstlerische Aufnahmen, künstlerische Protokolle der Wirklichkeit“, so Glocker. Sie gehe für mehrere Wochen in öffentliche, halböffentliche oder private Räume und zeichne dort. Sie benutze dabei einen Tuschestift und kleinformatiges Papier, zeichne Linien, die sie zu Flächen gruppiere und stelle die einzelnen Blätter dann zu einem Block zusammen. „Das sind dann wie die Noten in einem Musikstück. Ich bin immer gespannt, was daraus entsteht“, wie sie selber sagt.

Menschen spielen in ihren Bilder so gut wie keine Rolle. Sie schaut durch Türen oder Fenster in die Räume hinein, bleibt aber als reine Beobachterin nüchtern, fast emotionslos außen vor. Der Reiz der Bilder liegt auch in der scheinbar zufälligen Anordnung der einzelnen Blätter, die so immer wieder eine andere Geschichte erzählen. „Gemeinsam spielen Olga Allenstein und Eva Früh „ die Zwei“ , für uns ein ernstes und reizvolles Spiel mit Raum und Zeit, mit Räumen, Menschen und Objekten“, verspricht Glocker. Die Ausstellung im Schloss Tiengen ist nicht nur etwas für Kunstliebhaber.