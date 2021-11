von Manfred Dinort

„Ich kann mich vor Anfragen gar nicht mehr retten“, sagte Fabian Keller, der in den vergangenen Jahren für den Oberalpfener Adventsmarkt zuständig war. Dieser fand seit 13 Jahren regelmäßig im November statt. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats wurde öffentlich gemacht, dass den Ortschaftsräten für den Markt das Risiko zu hoch ist, weil die Einhaltung der Corona-Regelungen nicht durchgehend sichergestellt werden könne. Die Absage bedauerten auch die Oberalpfener Vereine, die immer für die Bewirtung der Gäste sorgten und so die Möglichkeit hatten, ihre Vereinskasse etwas aufzubessern. Auch die Aussteller warten seit Langem darauf, wieder an einem Markt teilnehmen zu können.

In Oberalpfen fallen auch andere Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer, wie etwa die Theater- und Konzertabende des Männergesangvereins. Lediglich der Seniorennachmittag findet statt, allerdings in abgespeckter Form, als Kaffeenachmittag ohne Programm, am Sonntag, 7. November, um 14 Uhr. „Es dürfen aber nur 2-G-Gäste in die Halle“, schreibt Ortsvorsteher Armin Arzner in seiner Einladung, „bei ein, zwei Tassen Kaffee, leckeren Kuchen und Torten und einem abschließenden Vesper ergeben sich bestimmt nette Gespräche und es wird ein schöner Nachmittag“. Außerdem schreibt er: „Da sich vermutlich nur wenige Personen testen lassen würden, können wir mit dieser Regelung unsere Veranstaltung ganz ohne Masken und Abstandsregeln abhalten.“