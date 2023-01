Eine

zufriedene Stimmung hat bei der Schmitzinger Bürgerversammlung in der Gerätehalle geherrscht. Ortsvorsteher Lorenz Eschbach freute sich, ein volles Haus begrüßen zu können. Zu Gast waren auch Oberbürgermeister Philipp Frank mit Ehefrau Tanja, die Gemeinderätinnen Claudia Hecht, Silvia Schelb und Anette Claas, Kreisrätin Antonia Kiefer, die Ortsvorsteher aus Indlekofen, Eschbach und Gaiß-Waldkirch, Stefan Senn, Matthias Schupp und Torsten Basler, sowie Jagdpächter Stefan Kaiser, der das Wild für das Essen gespendet hatte. Den musikalischen Auftakt gestaltete der Musikverein Gaiß-Waldkirch.

Der Ortsvorsteher begrüßte die Neubürger, vier waren seiner Einladung gefolgt. „Jeder Verein und jede Gruppierung würde sich freuen, wenn Ihr mitmachen wollt oder als Besucher vorbeischaut“, sagte er. „Wir haben den RSV mit seinen Abteilungen, den Narrenverein, den Schlachthüsleverein, die Löschgruppe, die sich jeden Freitag zum Jassen trifft, den Musikverein und die Jugendgruppe.“

Oberbürgermeister Philipp Frank (rechts) überreicht ein symbolisches Geschenk an den Schmitzinger Ortsvorsteher Lorenz Eschbach. | Bild: Manfred Dinort

Dann berichtete er über die Aktivitäten 2022. Bei der Dorfputzete waren viele Helfer dabei, es wurden 7,5 Kubikmeter Müll eingesammelt. Dabei wurde auch die Birko-Rinne am Feuerwehrhaus gereinigt. Eschbach sagte: „Immer wieder erwischen wir Müllsünder, die mit einer Anzeige und einem empfindlichen Bußgeld rechnen müssen.“ Gut besucht war der Seniorennachmittag, der Ortschaftsrat sorgte für Kaffee und Kuchen, der Schlachthüsleverein spendete Wurst und Brot.

Über die Arbeit der Wegewarte berichtete Paul Granacher. In diesem Jahr soll die Sanierung der asphaltierten Wege in Angriff genommen werden. Sein Dank galt den Wegewarten Thomas Grübel, Daniel Eschbach, Kai Granacher und Tim Studinger. Die alten Hundekotbehälter aus Plastik wurden durch neue aus Leichtmetall ersetzt. Um Energie zu sparen, wurde der Christbaum nicht beleuchtet. „Aber das ist bei den meisten Bürgern auf Unverständnis gestoßen“, sagte Eschbach.

Zahlreiche Sanierungsarbeiten wurden in der Halle vorgenommen. Über der Bühne wurde eine neue Decke eingezogen, neue Lampen wurden eingebaut, der Schallschutz fertiggestellt und die alte Lüftung ausgebaut. Um bei Stromausfällen auf der sicheren Seite zu sein, wurde ein Gasofen installiert. Im Jungendraum des Feuerwehrhauses wurden die Sanitäranlagen erneuert, der Boden wurde abgeschliffen und neu versiegelt. Juliane Huber berichtete über das Projekt „Öpfelwii“: Gemeinsam wurde das Obst auf den Streuobstwiesen eingesammelt und zum Mosten nach Eschbach gebracht. Der Saft wurde in einen Container abgefüllt, der für jeden zugänglich ist.

Es standen 16.800 Euro an Eigenmitteln zur Verfügung. „Es machte viel Arbeit, das Geld auszugeben, aber wir haben es geschafft“, kommentierte Eschbach. Weitere Sanierungsarbeiten bei der Halle sind geplant, vor allem im Treppenhaus und im Sanitärbereich. Im Jugendraum wird die Sanierung zu Ende geführt. Für das Feuerwehrhaus sind neue Tische und die Einrichtung eines behindertengerechten WCs vorgesehen. Zum Schluss dankte Lorenz Eschbach den vielen freiwilligen Helfern, insbesondere den „Fachkräften“ Franz Eckert (Elektroanlagen), Paul Granacher und Axel Ebner (Heizungs- und Sanitärarbeiten). Der Ortsvorsteher erklärte: „Wenn wir zusammenhalten, brauchen wir uns keine Angst um die Zukunft machen.“

In der Fragestunde sprach Egon Ebner die Wanderhütte an. „Wir haben lange dafür gekämpft und jetzt wurde sie zugemacht“, sagte er. Für ihn sei das nicht nachvollziehbar. Dazu sagte Eschbach: „Wir hatten es satt, ständig an der Hütte den Müll der andern wegzuräumen, wenn hier bis spät in die Nacht gefeiert wurde.“ Den Lärm habe man oft bis ins Dorf gehört. Daher habe man im Ortschaftsrat beschlossen, die Hütte zu verpachten. Meinrad Ebner dankte der Stadt für die unentgeltliche Nutzung des Schlachtraums. Die Hälfte der Einnahmen habe man 2022 für das geplante Hospiz gespendet. OB Philipp Frank berichtete über die Zukunftsperspektiven der Stadt und über das breit gefächerte Bildungsangebot.