Mit einer Durchschnittsgröße von 1,84 Meter leben die größten Männer dieser Welt in den Niederlanden. „Denen steht das Wasser oft bis zum Hals“, erklären Spötter diesen Weltrekord mit dem Sachverhalt, dass die von Dämmen geschützten Niederlande zur Hälfte unter oder nur knapp über Meereshöhe liegen. Mit einer Durchschnittsgröße von 1,80 Meter belegt der deutsche Mann Platz 19 unter den 143 Ländern der weltweiten Liste. Auf dem letzten Platz steht mit 1,59 Meter der Durchschnittsmann von Osttimor, einem Inselstaat der Südsee. Nicht größer war fast die Hälfte aller Rekruten aus dem Hauensteiner Wald, die von 1840 bis 1864 eingezogen wurden.

Im Februar 1900 veröffentlichte der Alb-Bote das Teilergebnis einer „Erforschung der körperlichen Beschaffenheit der Bevölkerung Badens“ durch eine anthropologische Kommission in den Jahren 1886 bis 1894. Insgesamt wurden 30.676 Wehrpflichtige zum Zeitpunkt ihrer Musterung untersucht. Dabei ging es um Farbe der Augen, der Haare, der Haut, Länge und Breite des Kopfes sowie Körpergröße. Der Artikel vom Februar 1900 beschränkt sich auf die Körpergröße, denn sie konnte mit den Maßen der vom Militär zwischen 1840 bis 1864 gemusterten Rekruten verglichen werden.

Viel mehr Große

„Dabei ergab sich die Tatsache“, so der Artikel, „dass die Größe fast überall in Baden zugenommen hat. Es gibt jetzt viel mehr ,Große‘ (über 170 cm) als früher. Am auffälligsten ist dies bei den Bewohnern des Hotzenwaldes. Die durchschnittliche Körpergröße betrug dort 1840-64 nur 163 cm, während sie jetzt auf 165,2 cm gewachsen ist. Im Hotzenwald waren nur 16,2 % Wehrpflichtige über 170 cm groß, während jetzt 21,4 % Große zu finden sind. Auffallend groß war 1840-1864 die Zahl der ,Kleinen‘ (unter 162 cm) im Hauensteiner Wald; sie betrug nämlich 42,5 % aller Rekruten, während von 1886-1894 nur noch 28,3 % Kleine zu finden sind.“

Die Zunahme der Körpergröße schrieb der Autor dabei besseren wirtschaftlichen Verhältnissen und damit besserer Ernährung der Hotzenwälder zu. Dabei waren sie einst nicht einmal die Kleinsten in Baden gewesen. Die gab‘s laut Alb-Bote im Bezirk Wolfach.