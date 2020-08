von Nico Talenta

Schon morgens um halb zehn füllt sich das Wildgehege am Waldshuter Mühleberg langsam mit Gästen. „Und nachmittags wimmelt es hier dann nur so von Menschen“, hat Werner Jockers, Vorsitzender des Wildgehege Vereins Waldshut, in den vergangenen Wochen festgestellt.

Vorsitzender des Wildgehege Vereins Waldshut Werner Jockers. | Bild: Nico Talenta

Nach dem Lockdown, während dem das gesamte Gelände für Besucher geschlossen war, stiegen die Gästezahlen rasant an. „Wir merken, dass die Leute nicht mehr ins Ausland fahren, um ihren Urlaub zu verbringen. Stattdessen suchen sie nach Alternativen in der Umgebung“, erklärt Jockers weiter. Da sei das Gehege vor allem bei Familien mit Kindern ein beliebtes Ausflugsziel.

Eine Maskenpflicht im Gehege besteht generell nicht

Unter freiem Himmel sei die Ansteckungsgefahr nicht sehr hoch, sagt Werner Jockers. Doch der heute 84-Jährige appelliert an den gesunden Menschenverstand und hofft, die Besucher achten auch im Wildgehege auf den empfohlenen Mindestabstand.

Das gelte vor allem für den Spielplatz. Anders sieht es am Kiosk aus: Möchte eine Familie während ihres Aufenthalts eine kleine Pause einlegen, lockt dieser mit Sitzplätzen, Kaltgetränken und Snacks. Dort gilt allerdings die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zumindest, bis der Sitzplatz eingenommen wurde.

Abstand wird auf dem Spielplatz nur durch gesunden Menschenverstand geregelt. | Bild: Nico Talenta

Wildgehege Waldshut 1971 stimmte der Gemeinderat der Einrichtung eines Wildgeheges zu. Am 2. Juni 1973 eröffnete es mit angegliedertem Spielplatz. Seither kümmert sich ein kleiner Verein ehrenamtlich um den Ruhe- und Erholungsort. Dort können die Besucher viel über das Leben heimischer Wildarten lernen. In einer natürlichen Umgebung von über 30 Fußballfeldern befinden sich die rund 200 Tiere, ein Kinderspielplatz, eine Grillstelle, ein Walderlebnispfad, ein Kiosk, eine mietbare Blockhütte und ein gebührenfreier Wanderparkplatz. Zu den Tieren gehören neben dem Rot-, Dam-, Muffel-, Stein- und Schwarzwild auch Zwergziegen, Nasenbären, Zwergkaninchen, ein Steinadler, Uhus und Rabenvögel. Das Wildgehege ist familienfreundlich und behindertengerecht gestaltet.

Auch die zum Wildgehege gehörende Festhütte könne privat wieder gemietet werden. „In zwei Wochen ist eine kleinere Hochzeitsgesellschaft bei uns zu Gast“, freut sich Jockers. Weiter erklärt er, dass die halb offene Hütte, in der Nähe des Grillplatzes, teilweise abgesperrt ist. So soll auch dort der Abstand eingehalten werden. Gegrillt werden darf zur Zeit trotzdem nicht.

Aktuell gilt Lagerfeuerverbot auf dem gesamten Gelände. | Bild: Nico Talenta

„Offenes Feuer ist momentan strengstens verboten. Nicht wegen Corona, sondern viel mehr wegen der hohen Waldbrandgefahr“, warnt Werner Jockers, ehemaliger Leiter des Veterinäramts Waldshut-Tiengen. Durch die hohen Gästezahlen nach dem Lockdown sind die Einnahmen durch den freiwilligen Eintritt gestiegen, was den pensionierten Groß- und Kleintierarzt freut.

„Hütten sind versicherbar, Zäune nicht“

Denn das Wildgehege Waldshut müsse im Jahr mindestens 50.000 Euro einnehmen, um laufende Kosten decken zu können. Diese entstünden vor allem durch das Futter für die Tiere und die Reparaturen von Zäunen und Hütten. „Gerade Sturmschäden werden in den letzten Jahren immer häufiger. Das trifft das Wildgehege besonders durch seine Lage mitten im Wald“, erklärt Jockers im Gespräch mit unserer Zeitung. Dann fährt er fort: „Hütten sind versicherbar, Zäune nicht.“

Eine Eule fängt ihr Futter im Flug. | Bild: Nico Talenta

Das Wildgehege Waldshut-Tiengen in Schuss zu halten, ist die Aufgabe des neuen Mitarbeiters Andreas Armbruster. Der 53-Jährige hat am 1. Januar die Gehegewart und Tierpfleger-Stelle von Hubert Rossa übernommen. Als gelernter Maurermeister hat Armbruster bereits vor seinem Stellenantritt in Waldshut-Tiengen mit seinem Vater zusammen in St. Blasien ehrenamtlich im dortigen Wildgehege gearbeitet. Aus Spaß an der Arbeit mit Wildtieren wechselte er dann hauptberuflich nach Waldshut.