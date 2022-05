von Susanne Schleinzer-Bilal und Ursula Freudig

In Waldshut steckt viel Musik

Für den Musiktag hatten die Händler und Gewerbetreibenden vom Werbe- und Förderungskreis (W+F) Waldshut die örtlichen Musikvereinen und die Musikschule Südschwarzwald ins Boot geholt. Sie hatten ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Thomas Wartner, eines der Vorstandsmitglieder des Werbe- und Förderungskreises erklärte: „Wir wollten Kinder, Familien und Vereine zusammenbringen, daraus sind die Familientage entstanden.“ Noch bis Oktober wird es monatlich einen Familientag unter verschiedenen Mottos geben.

Mit dem Motto Singen tut gut präsentierten sich die Kinderkantorei und die Singschule DOREMIVon links nach rechts Rebecca Naumann-Gensch mit Josephin und Lara, Katrin Bollacher, Kantor Matthias Flierl, Lisa, Kantorin Anne Roosmann. Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Es gehe darum, die Stadt und die Vereine zu erleben. Stefanie Kreß, ebenfalls Vorstandsmitglied des W+F, erklärte: „Wir freuen uns, dass der Familientag bei den Vereinen so gut ankommt.“ Groß sei die Bereitschaft zum Mitmachen gewesen.

Musikalische Spiele für Kinder hatte das Jugendorchester der Stadtmusik präsentiertVon links nach rechts Jule Kuttruff, Sophi Liebetanz, Jannis Studinger, Nils Hank, Malte Zimmermann. Bibiana Stapf. Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Auch seitens der Musikschule Südschwarzwald war das Engagement groß. Mit seinem Schlagzeug präsentierte sich Schlagzeuglehrer Thilo Rebmann von der Musikschule in der Kaiserstraße. Er hat sein ganz eigenes Konzept, um den Kindern das Instrument nahe zu bringen. „Die Kinder können das sehr schnell, sie werden spielerisch an das Schlagzeug herangeführt, das macht richtig Freude.“

Sie hatten den Musiktag zusammen mit den Vereinen organisiert, Thomas Wartner und Stefanie Kreß vom Werbe und Förderungskreis Waldshut (Mitte). Sie waren dabei, die Stadtmusik mit Laura Jung, ganz links, daneben Klaus Hank, rechts Katrin Bollacher, Josephin , Rebecca Naumann-GenschBild Susanne Schleinzer-Bilal

Einen Infostand hatten die Gesangschule Doremi und die Jugendkantorei Hochrhein aufgebaut. Laut Anne Roosmann seien inzwischen an die 100 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 23 Jahren dort aktiv. Neue Sänger seien aber immer willkommen, wenn sie Spaß am Singen mitbrächten. Geprobt werde in Waldshut und Tiengen.

Musiziert wird normalerweise auch bei der Stadtmusik Waldshut. Nicole Donner, die sich die Arbeit im Jugendvorstand mit Doris Baumann und Laura Jung teilt, berichtete von einer engen Kooperation mit der Musikschule. Am Samstag waren sie mit einem Kuchen -und Waffelstand unterwegs. Am Stand des Jugendorchesters konnten die Kinder an verschiedenen Stationen unter anderem Notenschlüssel legen, Instrumente zuordnen oder bei einem Hörmemory mitmachen.

Attraktionen beim Kindertag Tiengen

Tiengens Innenstadt war am Samstag beim Kindertag ein einziger großer Spiel- und Erlebnisplatz, der Spaß in Hülle und Fülle bot. Und das Wetter passte auch. Nur am Nachmittag fielen ein paar Regentropfen. Teilweise war der Himmel sogar blau.

Atemberaubend: Der Zirkus Zebrasco zeigt beim Kindertag auf dem Marktplatz eine tolle Show, Höhepunkt ist Akrobatik am Vertikaltuch. Bild: Ursula Freudig

Die Kinder konnten an der Seite ihrer Familien so viele Angebote nützen, dass die sieben Stunden Kindertag prall gefüllt waren. Zwei Jahre hatten die Kleinen wegen der Pandemie warten müssen, bis es im Städtle wieder einen Tag ganz für sie gab.

Vielleicht deshalb war der Andrang so groß. Hunderte vergnügten sich in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz.

Spielen: Beim Kindertag gibt es jede Menge Spielgeräte zum ausprobieren, hier sind Nikinta (links) aus der Ukraine und der kleine Yunus aus Lauchringen konzentriert bei der Sache. Bild: Ursula Freudig

Neben vielen Stationen, an denen gespielt und gebastelt werden konnte, gab es Karussell und die Dampfeisenbahn, Clown Diabolo zauberte und machte Ballonfiguren, das Puppentheater unterhielt und die Vorstellungen waren ausverkauft. Zu den Höhepunkten des Tages zählten die Akrobatik-Shows des Zirkus Zebrasco, die nicht nur die Kinder begeisterten.

Schatzsuche: Im Sand wühlen und kleine Schätze finden – Lotta und Mattheo aus Bad Säckingen sind fündig geworden. Bild: Ursula Freudig

Die Aktionsgemeinschaft Tiengen, viele Geschäfte, Einrichtungen, Vereine, die Tiengener Kindergärten – alle hatten an einem Strang gezogen und es so geschafft, den Kindern einen unbeschwerten, ereignisreichen Tag zu schenken.