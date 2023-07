In Tiengen wurde kürzlich im evangelischen Gemeindezentrum zum vierten Mal feierlich die jüdische Kulturwoche eröffnet. Außer den zahlreichen Besuchern konnte Kulturamtsleiterin Kerstin Simon auch Landrat Martin Kistler, Oberbürgermeister Philipp Frank und seinen Stellvertreter Peter Kaiser begrüßen. Dazu als Vertreter des Freundeskreises Jüdisches Leben Magdalena Bucher, Martina Bucher-Nezirovic und den derzeitigen Vorsitzenden Gebhard Kaiser sowie die Vertreter der Kooperationspartner der Stoll-Vita-Stiftung und des katholischen Bildungszentrums.

Der Abend – amüsant moderiert von Kerstin Simon und Gebhard Kaiser und musikalisch mit Klezmer-Musik umrahmt – stand unter dem Wort des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus seiner berühmten Rede 1985 zum Zweiten Weltkrieg: „Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah, wohl aber für das, was daraus wird.“ Nach den Grußworten vom Landrat und dem Oberbürgermeister wurde an drei Beispielen gezeigt, wie man sich im Landkreis dieser Verantwortung stellt und die reiche jüdische Kultur am Leben hält.

Als Erstes kam der bekannte Tiengener Dieter Petri zu Wort, der 1985 mit seinem Buch „Die Tiengener Juden und die Waldshuter Juden“ für Aufsehen gesorgt hatte. Er befragte ab 1978 Zeitzeugen und geflohene Juden und brach damit das verhängnisvolle Schweigen der Nachkriegszeit. Er berichtete jetzt über seine Recherche und auch über spätere Kontakte, etwa der Begegnung mit der geflohenen Tiengener Jüdin Gretel Hess, die ihn an seinem Dialekt wiedererkannte, als er mit Jugendlichen in einem Kibbuz arbeitete. Als Bilanz seines Buches stellte er rückwirkend fest: „Es gibt noch eine große Kluft zwischen Islam, Christentum und Judentum. Aber die Versöhnung bleibt als Hoffnung.“ Gebhard Kaiser stellte anschließend seine ständig weiter bearbeitete „Dokumentationsplattform“ vor, die neueste Erkenntnisse von verschiedenen Autoren zur jüdischen Geschichte im Landkreis vorstellt. Berührend schließlich ein von ihm vorgelesener Brief von Kurt Guggenheim von 1995 mit dessen Rückblick auf Tiengener Ereignisse.

Sehr spannend schließlich das Projekt „Gegen das Vergessen“: Es wurde von Johannes Heitmann, Lehrer am Kolleg St. Blasien und der Schülerin Stella Konzack vorgestellt: Zusammen mit acht weiteren Schülern hatten sie sich in einem Seminarkurs intensiv mit dem Schicksal der jüdischen Familie Grombach in St. Blasien beschäftigt, denen es rechtzeitig gelang, über die Schweiz und England in die USA zu fliehen. Das Ergebnis dieser Recherche sind neun Stolpersteine in St. Blasien und eine Ausstellung über das Projekt im Kreismuseum. Stella Konzack berichtete anschaulich und begeistert und beeindruckte die Zuhörer. Ein gelungener Versuch, auch heute wieder politische Verantwortung zu übernehmen! Bis zum 16. Juli folgen noch zahlreiche Veranstaltungen, die auf den Reichtum der jüdischen Kultur hinweisen.