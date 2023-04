Der Velo & Bike Club 1894 Waldshut Tiengen (VBC) hielt seine Hauptversammlung in der Mensa des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen ab. Wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt, waren 38 Mitglieder und sieben Gäste anwesend, darunter Doris Kaiser-Klormann vom Sportausschuss Tiengen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Norbert Burggraf gedachten die Mitglieder mit einer Schweigeminute den verstorbenen Mitgliedern. Es folgte der Jahresrücklick. Stimmungsvolle Bilder vermittelten laut der Mitteilung einen Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Am Schluss seines Vortrages dankte Norbert Burggraf allen Sponsoren und den Mitgliedern des Vereins, ohne deren Mitarbeit und Hilfe all dies nicht möglich wäre.

Walter Morath präsentierte anschließend den Rennsportbereich, die Förderungen und den Trainingsbetrieb. Im Trainingsbericht wurde auf das breite Spektrum der Trainingsmöglichkeiten von Skilanglauf, Hallen- und Techniktraining im Winter, bis zu MTB- und Rennradtraining, Touren und Jugendevents im Frühjahr, Sommer und Herbst hingewiesen. Auf der Homepage, beim Elternabend und im Newsletter wird über aktuelle Termine informiert. Der Rennradpool wurde gut genutzt. Nach dem Kassenbericht durch Georg Herrmann und dem Kassenprüfungsbericht durch Nadine Santa wurde der Vorstand entlastet. Norbert Burggraf dankte im Namen des Vereins Reinhard Steffens für seine langjährige Arbeit im Vorstand.

In geheimer Wahl wurde Mike Hoch in das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als Beisitzer wurden Armin Siebold, Walter Morath und Jonathan Schmid gewählt. Schriftführer bleibt Harald Richter. Nach ihrer Wahl sind Hannah Dondajewski, Noah Schmid, Marc Spörndle, Emil von Müller und Linus Tscherning Jugendvertreter. Anschließend begründete Norbert Burggraf die vom Vereinsvorstand beschlossene Beitragserhöhung.

Es folgten ein Ausblick auf das Vereinsjahr 2023 durch Armin Siebold und eine Präsentation zum Waldhaus Bike-Marathon von Jonathan Schmid.