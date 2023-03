Zahlreiche Themen standen bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Indlekofen auf der Tagesordnung, darunter Bauanfragen, Tempo 30 auf dem Wildparkweg, die Schaffung neuer Bauplätze, der Seniorenausflug, Arbeiten am Gemeindehaus und der Halle, die anstehende Flurbereinigung, die Mithilfe der Vereine vonstattengehen soll, und der Standort für die neue Himmelsliege, die am heutigen Freitag geliefert werden soll. Angesprochen wurde auch der Bau einer PV-Anlage auf dem Hungerberg.

Ortsvorsteher Stefan Senn teilte mit, dass im April ein Treffen mit der neuen Baubürgermeisterin Petra Dorfmeister stattfinden werde, um die Planung für ein neues Baugebiet oberhalb des Feuerwehrhauses auf den Weg zu bringen. Leider seien im Moment noch nicht alle Grundstückseigentümer bereit, das erforderliche Gelände abzutreten. Ein Problem sei auch, dass sich die Mehrzahl der Bauherren große Grundstücke wünschten, während die Bemühungen der Stadt dahin gingen, mit dem Bauland sparsam umzugehen und die Parzellen klein zu halten. Ziel müsse auch sein, intensiver die Baulücken im Dorf zu nutzen.

Die Bemühungen des Ortschaftsrates, zumindest auf Teilstrecken des Wildparkweges Tempo 30 einzuführen, wurden von der Stadt unterstützt. Seitens des Ordnungsamtes wurde ein entsprechender Beschilderungsplan aufgestellt, dem der Ortschaftsrat zustimmte. Stefan Ebi, stellvertretender Ortsvorsteher, stellte die möglichen Ziele des nächsten Seniorenausfluges vor, der im Juni stattfinden soll. Der Ortschaftsrat einigte sich auf einen Ausflug in die Bodenseeregion, mit dem Besuch des Traktorenmuseums in Uhldingen und der Klosterkirche Birnau. Wichtig sei, längere Fußstrecken zu vermeiden, um den Senioren die Teilnahme zu erleichtern.

Im Bereich des Gemeindehauses, so Stefan Senn, seien einige Sanierungsmaßnahmen und die Aktivierung des WLAN-Netzes erforderlich. Auch hier sollen die Maßnahmen erst mit der Stadt abgesprochen werden. In Zusammenhang mit der anstehenden Flurbereinigung müssen auch Wege saniert werden. Stefan Senn stellte klar, dass sich die Flurbereinigung über vier bis fünf Jahre hinziehen werde. Mit der Sanierung des Unteren Buchholzweges könne man aber nicht so lange warten, da die Strecke auch von schweren Langholzwagen genutzt werde. Dabei nannte er einen Kostenrahmen von 60.000 Euro, wobei die Finanzierung noch offen sei.

Die von der Stadt gespendete Himmelsliege soll am heutigen 3. März geliefert werden. Sie soll oberhalb des Dorfes, in ruhiger Lage und mit guter Aussicht, aufgestellt werden. An den Pflegearbeiten im Dorf sind auch die Vereine beteiligt. Erforderlich sei, so Stefan Senn, die Arbeiten künftig besser aufeinander abzustimmen, etwa bei der Rasenpflege oder beim Schnitt der Bäume und Sträucher.

Daher sei es sinnvoll, sich einmal monatlich zu treffen, um die Arbeiten abzusprechen. Zum Thema PV-Anlage auf dem Hungerberg sagte der Ortsvorsteher: „Dazu kann ich noch nichts sagen, da mir noch keine konkreten Informationen vorliegen. Das wird erst Thema der nächsten Sitzung sein.“