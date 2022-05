von Melanie Mickley

Das kleine Theater, in dem rund 65 Besucher Platz finden, gibt es schon seit über 40 Jahren. Damals noch als Kinder- und Jugendtheater vom Theaterpädagogen Klaus Herold und seiner Frau Carola gegründet, werden von ihm und dem Ensemble nun schon seit fast 20 Jahren Bühnenstücke für Erwachsene entwickelt.

Waldshut-Tiengen Artothek ist eröffnet: Kunst kommt jetzt für kleines Geld in Wohnzimmer der Bürger Das könnte Sie auch interessieren

Ein Prozess, bei dem die Dialoge während der Proben entstehen. An diesen werde dann geformt und gefeilt bis alles passt und jeder seine eigene Persönlichkeit, Erfahrungen und vor allem Gefühle mit einbringt.

Weitere Aufführungen Weitere Aufführungen von „Familienfest“ finden noch statt am: Freitag, 6. Mai (bereits ausverkauft), Samstag, 7. Mai und Sonntag, 8. Mai, jeweils um 20 Uhr. Veranstaltungsort: „Theater unterm Dach“ im Dachgeschoss der Musikschule Tiengen, Breitestraße 7.

So wurde auch das neue Stück „Familienfest“ inszeniert, bei dem zum 70. Geburtstag von Familienoberhaupt Richard, gespielt von Klaus Herold, die Angehörigen nach langer Zeit wieder zusammentreffen.

Richard zeigt keine Toleranz

Neben seiner Frau Claudia (Heidrun Schäfer) kommt auch seine Ex-Frau und Mutter seiner Söhne Alexander und Damian sowie Richards Schwestern Constanze und Uschi zu Besuch.

Claudia (Heidrun Schäfer) fühlt sich gedemütigt von Richard (Klaus Herold), der versucht auch gleich die Wogen wieder zu glätten. | Bild: melanie Mickley

Doch die anfängliche Wiedersehensfreude kippt, als die unterschiedlichen Charaktere mit ihren Lebensentwürfen aufeinandertreffen. Der despotisch cholerische Richard zeigt keine Toleranz für ein anderes Weltbild als seines.

Unterschiedliche Schwestern – aber jeder hat so sein Päckchen zu tragen: Constanze (Angelika Bergér, links) und Uschi (Micha Bruder). | Bild: melanie Mickley

„Hippieziege“ und Alkoholikerin

So versteht er seine Schwester und Weltenbummlerin Uschi (Micha Bruder) nicht, die er als chaotische Hippieziege bezeichnet. Auch zu seinem Sohn Alexander (Johannes Sandrock) hat er kein gutes Verhältnis und wirft ihm vor, die Haltlosigkeit seine Mutter Eva (Carola Herold) geerbt zu haben. Diese ist nämlich dem Alkohol verfallen und die beiden Söhne wurden als Kinder oft von der Nachbarin Roswitha (Tanja Zamecnik) aufgefangen.

Nachbarin Roswitha (Tanja Zamecnik) war schon immer für die Jungs da.Links: Alexander (Johannes Sandrock), rechts Damian (Manuel Ebi). | Bild: melanie Mickley

Publikum wird zum Schluss mit einbezogen

Lobende Worte findet das Familienoberhaupt nur für seine Schwester, die Juristin Constanze (Angelika Bergér) und seinen erfolgreichen Sohn Damian (Manuel Ebi), der mit seiner hübschen Frau Anna (Nese Mavis) angereist ist.

Familienoberhaupt Richard im Gespräch mit Lieblingssohn Damian. | Bild: melanie Mickley

Doch hinter deren Fassade hatte die Distanz auch einiges unter den Teppich gekehrt und bricht jetzt hervor. Die letzte Szene, so viel darf an dieser Stelle schon verraten werden, hat dennoch etwas Versöhnliches und auch das Publikum wird mit einbezogen.

Resonanz bei den Zuschauern

Gut aufeinander eingespielt waren die aktuell neun Stammspieler, das machte sich vor allem bei den zahlreichen Szenenwechseln bemerkbar, die auch einen Umbau des Bühnenbildes erforderten.

Waldshut-Tiengen Aus nach fast 100 Jahren Vereinsgeschichte: ESV Waldshut löst sich auf Das könnte Sie auch interessieren

So wechselte das Geschehen von Küche, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer bis zum Esszimmer und Garten mit einem minutenschnellen Umbau. Dies geschah bei offenem Vorhang, gedämpftem Licht und musikalischer Untermalung so schnell, mit Präzision und ohne Nebengeräusche, sodass dies nie als Unterbrechung wahrgenommen werden konnte.

Das Ensemble des Theater unterm Dach nach erfolgreicher Premiere von Familienfest. Von links: Nese Mavis, Manuel Ebi, Micha Bruder, Klaus Herold, Heidrun Schäfer, Tanja Zamecnik, Angelika Bergér, Johannes Sandrock und Carola Herold. | Bild: melanie Mickley

Der Zwischenapplaus des Publikums kam bei den Darstellern nach eigenen Angaben so motivierend an, dass sie sich noch intensiver in die Rolle hineinfühlen konnten. Im Anschluss an die Aufführung blieben einige Zuschauer noch auf ein Getränk – der Tenor: „Sehr nah am wirklichen Leben“, „Man hat das zum Teil ja schon selbst so ähnlich erlebt.“ und „Gut gespielt“.

Kreis Waldshut Elektroautos kommen in Fahrt: Zahl der Zulassungen im Kreis hat sich mehr als verdoppelt Das könnte Sie auch interessieren