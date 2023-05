Tiengen mit allen Sinnen erleben – dazu lädt die Aktionsgemeinschaft Tiengen am kommenden Samstag, 13. Mai, alle Kinder und ihre Familien in der Innenstadt ein. Beim Tiengener Kindertag ist das Programm für die kleinen Stadtbesucher abwechslungsreich. Vorführungen, Mitmachaktionen, Tombolas, Ratespiele und ein Vergnügungsprogramm verwandeln die Fußgängerzone und den Marktplatz in eine bunte Erlebnismeile, die darauf wartet, von den Kindern erobert zu werden. Es gibt eine Menge zu entdecken, zu erleben und mit allen Sinnen zu genießen, versprechen die Veranstalter der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Zahlreiche Stände laden mit verschiedenen Aktionen zum Mitmachen ein. Basteln, Werkeln und Malen sowie eine Holz- und eine Buttonwerkstatt sind ebenso zu finden, wie Torwandschießen, Schnupper-Tennis, Stelzenlaufen und Sackhüpfen. Zum Staunen laden die Vorführungen des Zirkus Zebrasco ein und auch Clown Diabolo, die Jugend-Stadtmusik Tiengen sowie die Tanz- und Sportaufführungen der Tiengener Vereine sorgen für mitreißende Unterhaltung.

Am Schminktisch können sich die Kleinen ganz nach ihren Wünschen verzaubern lassen und einmal in eine ganz neue Rolle schlüpfen. Als besonderes Geschenk wird die Verwandlung auf Wunsch auch auf einem Foto verewigt. Beim Playmobil-Autorennen geht es rasant zu und beim Murmel-Glücksspiel und der Seifenblasen-Kanone sind Geschicklichkeit gefragt. Die Kinder-Dampfeisenbahn sorgte im vergangenen Jahr erstmals für große Begeisterung und wurde von der Aktionsgemeinschaft deshalb wieder eingeladen. Das Kinderkarussell gehört seit mehr als 20 Jahren zu den beliebten Klassikern der Kindertage und dreht sich auch in diesem Jahr wieder für die kleinen Gäste. Auch das Puppentheater hat in Tiengen eine Fangemeinde und heißt kleine und große Zuschauer in den Räumen der Sparkasse zu drei Aufführungen willkommen.

Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter können am Kindertag eine Menge erleben, viele Aktivitäten ausprobieren, zu Entdeckern werden und dabei ganz spielerisch Neues lernen. Aber auch für Teenager hat der Tiengener Kindertag einiges zu bieten. Tommy, den Weltenbummler können die jungen Besucher bei Action-Painting und Street-Art live erleben und das Jugendzentrum (Juz) informiert über seine Angebote und präsentiert Teile davon mitten in der Stadt.

Tiengen mit allen Sinnen erleben ist in diesem Jahr das Motto beim Kindertag: Mit Schnupperspielen, Fühlkisten, Kräuter-Schnuppern, Kinder-Yoga mit Ramona, Anti-Stress-Bälle-Basteln und vielem mehr werden die Sinne der Kinder aktiv geweckt, einbezogen und geschult. Wer noch mehr über die Stadt Tiengen erfahren möchte, sollte auch die Stadtführung für Kinder nicht verpassen. So viel Spiel und Spaß macht hungrig und natürlich wird auch für Bewirtung gesorgt sein. Die Geschäfte und beteiligten Vereine sind am Kindertag ganz auf die Kleinen eingestellt und halten spezielle Angebote bereit. Damit die Besucher in der bunten Kinder-Stadt auch alles finden und nichts verpassen, gibt es einen Flyer, der in den Geschäften und an den Ständen für die Besucher griffbereit ausliegt.

Seit Januar laufen die Planungen der Aktionsgemeinschaft für den Kindertag. Die organisatorischen Fäden dafür laufen bei Vorstandsmitglied Ramona Beha zusammen: „Wir freuen uns, dass wieder so viele Geschäfte, Vereine, Schulen, Kindergärten und Institutionen mitmachen. Dank der tollen Zusammenarbeit aller können wir den Kindertag wieder mit einem so großen und bunten Programm feiern.“ Seit mehr als 20 Jahren schreibt der Kindertag in Tiengen eine Erfolgsgeschichte und gehört mit mehreren Tausend Besuchern zu den jährlichen Veranstaltungsglanzlichtern. „Möglich wird der Kindertag auch in diesem Jahr wieder mit der Unterstützung unserer treuen Sponsoren“, fügt die Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, Nikola Kögel, hinzu.