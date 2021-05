Einen Film zu drehen, war einst auch im Hobbybereich ein Fall für Spezialisten. Das fing schon mit der Ausrüstung an, für die der ambitionierte Freizeit-Regisseur sich eine Super-8-Kamera beschaffte, in der ein surrendes Zelluloidband die bewegten Bilder festhielt, die korrekt belichtet und danach erst noch entwickelt werden mussten – im Idealfall so, dass auf der Leinwand im Wohnzimmer beispielsweise die ersten Gehversuche des Nachwuchses nicht nur als flimmernde Schatten wahrzunehmen waren. Die ersten klobigen Video-Apparate brachten dann einen Technologieschub, gefolgt von der schließlich bahnbrechenden Digitalisierung.

Heute können Bewegtbilder mit Ton nach einem Griff in die Jackentasche generiert werden, weil ja jedes Smartphone über die entsprechende Funktion verfügt. Und dank einschlägiger Internet-Plattformen kann auch jeder die ganze Welt an seinem Werk teilhaben lassen. Zu den ungezählten Profiteuren dieses Fortschritts zählt das Fatale Seniorentheater aus Waldshut-Tiengen, das auf YouTube ein 18-minütiges Erfahrungsstück über das Ensemble-Leben zu Zeiten der Pandemie hochgeladen hat. Während auf dem globalen Kanal ein quietschbunt animiertes Kinderliedchen namens „Baby Shark Dance“ mit weltweit über acht Millionen Aufrufen die Hitliste anführt, bewegen sich die Klickzahlen der Theatersenioren (noch) im zweistelligen Bereich. Das ist aber nicht fatal, denn die Laienspielschar will ja mit ihrer Produktion gewiss nicht die virtuelle Weltbühne erobern. Zwar auch kein ganz großes Kino, aber mit bisher fast 30.000 Betrachtern doch ein Quotenbringer aus der Stadt ist auf YouTube übrigens ein vom Südwestrundfunk veröffentlichtes Filmchen. Zu finden ist es unter dem allerdings wenig verheißungsvollen Titel „Der dreckige Bahnhof von Waldshut“.