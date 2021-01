von Susanne Eschbach

Es ist ein Lied, das ins Ohr geht und den Menschen in der Corona-Pandemie ein Lächeln auf die Lippen zaubern soll. „Jerusalema“ heißt der Song, zu dem derzeit die ganze Welt zu tanzen scheint. Auch die Berghexen Waldshut schwingen ihr Tanzbein und wollen ihren Freunden in der fasnachtsarmen Zeit eine Freude bereiten. Mit ihrer Interpretation des Tanzes machen die Berghexen Waldshut mit beim Fasnachtsvideo-Wettbewerb des SÜDKURIER Medienhauses. Aufgerufen waren Narrenvereine und -gruppen aus dem gesamten Verbreitungsgebiet, um mit kleinen Videobeiträgen die Fasnacht zu den Menschen zu bringen.

Der Hype um „Jerusalema“ wurde entfacht, weil der Text zur aktuellen Zeit passt und von schwedischen Ärzten, italienischen Marine-Soldaten oder französischen Mönchen im Internet getanzt wird. „Die Idee zu unserem Beitrag hatten wir, weil wir in einer Challenge nominiert worden sind“, erklärt Sabrina Holzbrecher. Sie ist die Schriftführerin der Berghexen Waldshut. Die Berghexen sollten nämlich genau diesen Tanz tanzen, auf Video aufnehmen und im Netz veröffentlichen.

Warum also nicht als Beitrag für die SÜDURIER-Online-Plattform? Im Häs und mit Maske trafen sich die Mitglieder und bewegten sich zu den Klängen des Songs, der auf Zulu, einer der elf Amtssprachen in Südafrika geschrieben worden ist und mit dem Gottes Schutz und Führung erbeten wird. Nach Meinung der Berghexen passt er genau in diese Zeit. Außerdem können die aktuellen Abstandsregeln bei diesem Tanz eingehalten werden.

Die Berghexen Waldshut 2014 hat sich die Gruppe gegründet, die aktuell aus 29 Hexen und fünf Junghexen besteht. Weitere Infos zur Gruppe gibt es im Internet unter www.berghexen-waldshut.de

„Dass der SÜDKURIER die Initiative ergriffen und zu einem Fasnachtsvideo aufgerufen hat, finden wir eine tolle Sache und daher war es schnell klar, dass wir da mitmachen“, erklärt die Schriftführerin. Denn auch für die Berghexen fällt die Fasnacht in diesem Jahr aus. „Von den Berghexen aus wird es in diesem Jahr kein Programm geben“, erklärt Sabrina Holzbrecher. Doch wollten sie mit dem Video auch die Gelegenheit nutzen, sich in der Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen.

Erst 2014 haben sich die Berghexen in Waldshut gegründet. Zu dieser Zeit gab es in Waldshut keine Hexengruppe, weshalb schnell feststand, welches Häs die Gruppe tragen möchte. Kontakt halten die Mitglieder momentan in einer WhatsApp-Gruppe, in der sie sich regelmäßig austauschen. Bisher haben sich die Mitglieder auch außerhalb der Fasnacht zu verschiedenen Ausflügen oder gemeinsamen Essen getroffen.

Blick auf Fasnacht 2022

„Aber das kann ja jetzt alles nicht stattfinden“, bedauert es die Schriftführerin. Der Blick auf die Fasnacht 2022 ist momentan noch eher zurückhaltend. „Wir wissen ja nicht, was uns dieses Jahr noch bringt“, sagt sie. „Aber wenn es darauf ankommt, haben wir schnell ein Programm aus dem Boden gestampft“, ist Sabrina Holzbrecher überzeugt.