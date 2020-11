Die Faszination des Fußballs, unbestrittener Mannschaftssport Nummer 1 in der Bundesrepublik, liegt gewiss auch in der Überschaubarkeit seines Konzepts. Die Internet-Enzykopädie Wikipedia kann den Sinn des Spiels in einem Satz zusammenfassen: „Fußball ist eine Ballsportart, bei der zwei Mannschaften mit dem Ziel gegeneinander antreten, mehr Tore als der Gegner zu erzielen und so das Spiel zu gewinnen.“ Und trotz der dann doch etwas komplizierteren Abseitsregeln erfreut sich die Aufgabe, gemäß einem Spruch von Trainerlegende Sepp Herberger das Runde ins Eckige zu bringen, ungebrochener Beliebtheit.

Allein beim Verein für Bewegungsspiele in Waldshut, besser als VfB bekannt, sind derzeit rund 200 Nachwuchsspieler angemeldet. Entsprechend hoch ist denn auch der Bedarf an Instruktoren, was den Club seit einiger Zeit vor Herausforderungen stellt. In der jüngsten Hauptversammlung war zu hören, dass die Zahl der Jugendtrainer sich derzeit „an der unteren Grenze“ bewege. Um Ausbildungskräfte zu werben, geht der Vorstand jetzt neue Wege: An zwei im Linienverkehr eingesetzten Bussen eines heimischen Reiseunternehmens durften kostenlos Werbetransparente des VfB platziert werden. Neben dem Wappen des Vereins und fünf Abbildungen von geschickt mit dem Ball jonglierenden Kickern findet sich der Appell „Werde unser Jugendtrainer“. Dem Verein ist in diesen schweren Zeiten – wegen des neuerlichen Corona-Lockdowns ruht der Spielbetrieb wieder – Erfolg bei seiner Aktion zu wünschen. Weil der Bus für den öffentlichen Nahverkehr rollt, musste der sportliche Hilferuf übrigens, wie alle auf Linienfahrzeugen angebrachte Reklame, vom Landratsamt genehmigt werden und hat damit sogar einen behördlichen Segen.