Zur 112. Hauptversammlung des VfB Waldshut hatten sich erfreulicherweise mehr als 60 Mitglieder und Gäste im Vereinsheim in der Schmittenau eingefunden, um sich über die aktuelle Situation des Vereins zu informieren. Der Vorsitzende Klaus Fricker berichtete über die aktuelle Gesamtlage und die Abteilungsleiter Aktive, Jugend, AH/Veteranen und Aerobic von der sportlichen Situation des Vereins.

Insgesamt darf der VfB sehr zufrieden sein. Im Jugendbereich kann man beispielsweise als einer der ganz wenigen Vereine der Region alle Jugendmannschaften in Eigenregie führen und ist nicht auf Spielgemeinschaften angewiesen. Besonders erfreulich ist dabei, dass die A-Junioren in der Landesliga spielen und die B-, C- und D-Junioren in der Bezirksliga. Auch neben dem Platz ist der Nachwuchs aktiv und beteiligt sich beispielsweise an der Altpapiersammlung des Sportausschusses, sorgt für feine Grillwürste bei Heimspielen der Ersten oder leistet Arbeitsdienste, um die Mannschaftskasse ein wenig aufzubessern.

Die Aktivmannschaften liegen beide auf dem zweiten Platz ihrer Liga und die Erste hat nicht nur die Chance auf Relegationsspiele um den Aufstieg in die Landesliga, sondern auch auf den Pokalsieg. Am 18.05.23 steht in Wallbach das dritte innerstädtische Derby auf dem Plan.

Bei den Alten Herren finden sich leider immer weniger aktive Fußballer, lediglich das Bäuchlespiel der Veteranen findet noch regelmäßig statt. Bei der Kameradschaftspflege sieht es da schon wesentlich betriebsamer aus. Wanderungen, Skiausfahrten, gemeinsames Fondueessen, um nur einige Dinge zu nennen. Weniger häufig im Fokus sind die Damen der Aerobic-Abteilung, die aber auch schon viele Jahre Teil der VfB-Familie sind, regelmäßig trainieren und immer zur Stelle sind, wenn der VfB Helfer für Arbeitsdienste sucht.

Klaus Fricker und Kassier Martin Stoll führten im weiteren Verlauf der Versammlung aus, dass es neben dem sportlichen Erfolg auch negative Entwicklungen gibt, mit denen der Verein sich befassen muss. Dass der VfB finanziell trotz Totalausfalls vieler Veranstaltungen einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen ist, liegt auch daran, dass wichtige Ausgaben aufgeschoben wurden. Aufgeschoben aber eben nicht aufgehoben. Diese Ausgaben werden kommen und treffen auf eine Zeit, in der es noch schwieriger geworden ist, Sponsoren zu finden, die den Verein finanziell unterstützen. Auf der positiven Seite kann man aber festhalten, dass die Vereinskasse noch im Plus ist. Ebenfalls sehr positiv aufgenommen wurden die Ausführungen Frickers zum Plan, möglichst alle Spieler des älteren Jahrgangs der A-Junioren in den Aktivbereich zu übernehmen. Dazu soll eine dritte Aktivmannschaft gemeldet werden, die intern als U23 bezeichnet und als Nachwuchsteam geführt werden soll. Weiter konnte Fricker vermelden, dass der VfB sich auf gutem Wege befindet, Kooperationsverein des SC Freiburg zu werden.

Bei den anschließenden turnusmäßigen Wahlen durften sich Vorsitzender Klaus Fricker, der dritte Vorsitzende Martin Weinkötz und Kassierer Martin Stoll, der dieses Amt schon unfassbare 35 Jahre innehat, über klare Vertrauensbeweise der Versammlung freuen, sie wurden mit überragender Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Ende der Versammlung überbrachte Petra Thyen von den Grünen Grüße vom Stadtrat und bedankte sich beim VfB vor allem auch für die wertvolle Arbeit, die im Jugendbereich geleistet wird. Frank Siebold vom Sportausschuss schloss sich dem an und erwähnte lobend, dass der VfB auch weiterhin aktiv bei der Altpapiersammlung dabei ist. Die Zusage eines Zuschusses für die Jugendarbeit wurde von der Versammlung mit Applaus bedacht.