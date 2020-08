Die Firma wird nun am Mittwochmorgen mit den Arbeiten an den Schachtdeckeln starten. Die Arbeiten sollten trotz der Verzögerung wie geplant am Freitag, 7. August, beendet werden. Das Straßenbauamt des Landratsamts Waldshut bitte alle von der Maßnahme betroffenen Bürger um Verständnis, da die Sanierung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit dient.

An der B 34 in Waldshut, zwischen Ampel Badenerstraße und Rheinschloss, befinden sich 18 schadhafte Schachtdeckel. Diese Deckel sind über die Jahre aufgrund der hohen Belastung durch den Verkehr nicht mehr standfest und unter Straßenbelagsniveau eingesunken. Viele Autofahrer versuchen, die Schachtdeckel zu umfahren. „Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, wurde eine Spezialfirma für Schachtregulierungen beauftragt, welche in einem speziellen Verfahren die Schachtdeckel zügig und dauerhaft sanieren kann“, so das Landratsamt. Bei diesem Verfahren werden die schadhaften Schachtdeckel mit einem Spezialgerät ausgebohrt. Anschließend werden neue Schachtdeckel eingesetzt und mit einer Vergussmasse standsicher befestigt. Eine zum Schluss um die Schachtdeckel aufgebrachte Asphaltschicht soll ein möglichst ebenes Überfahren ermöglichen. Für die Arbeiten ist es notwendig, die B 34 halbseitig zu sperren und den Verkehr im Baubereich unter Ampelregelung vorbei zu leiten. Da die eingebaute Vergussmaße eine Erhärtungszeit benötigt, ist die halbseitige Sperrung auch nachtsüber. Es ist mit Staus und langen Wartezeiten zu rechnen.