Waldshut-Tiengen vor 40 Minuten

Versuchter Raub in der Fußgängerzone: Jugendliche zücken Messer

Drei Jugendliche sollen am vergangenen Freitag in der Fußgängerzone in Tiengen zwei andere Jugendliche auseinander gedrängt und versucht haben, einen Rucksack zu entreißen. Unter Vorhalt von Messern soll dabei die Herausgabe von Geld verlangt worden sein.