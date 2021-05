Immer wieder fallen am Busbahnhofskiosk in Waldshut Personengruppen auf, die mit ihren Zusammenkünften sowohl gegen die Kontaktbeschränkungen der Corona-Verordnung verstoßen als auch gegen das Alhoholverbot, das wegen der Pandemie in bestimmten öffentlichen Bereichen gilt. Als eine jüngste Kontrollaktion beim Busbahnhof eskalierte, setzte eine Streife des Kommunalen Ordnungsdiensts Pfefferspray ein, berichtet die Polizei. Zu dem Vorfall kam es am Samstag gegen 20.25 Uhr. Gegen Personen, die dort dort alkoholische Getränke konsumierten, seien Platzverweise ausgesprochen worden. Die Anweisung sei jedoch voneinzelnen Beteiligten ignoriert wurden. Bei der Durchsetzung der Anordnung soll ein 55-Jähriger versucht haben, auf die Stadtpolizisten einzuschlagen, die die Angriffe abwehren konnten. Im Anschluss sei es dann zum Pfeffersprayeinsatz gegen diesen und einen anderen 56-jährigen Mann gekommen, so die Polizei. Beamte der Bundes- und Landespolizei hätten mit mehreren Streifen den Ordnungsdienst unterstützt. Gegen die beiden deutlich alkoholisierten Männer seien Ermittlungen eingeleitet worden.