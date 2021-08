von sk

Traditionell findet die Hauptversammlung des Männerchors Krenkingen am dritten Samstag eines neuen Jahres statt. Auch dieses Datum fiel, wie vieles andere auch, der Pandemie zum Opfer und brachte die Vereinsarbeit über einen längeren Zeitraum zum Erliegen.

Mit einem leckeren Wildgericht, das der Sänger und Jagdpächter Markus Greuter am Buffet vorbereitet hatte, wurde die Hauptversammlung begonnen. Vorsitzender Klaus Schilling freute sich gleich zu Beginn mit Ortsvorsteher Frank Kaiser einen neuen Sänger in den Reihen des Chores begrüßen zu dürfen.

Corona-Hilfe

In einer Gedenkminute wurde dem verstorbenen aktiven Sänger Alfred Böhler, und den Mitgliedern Rudolf Müller und Arno Walde gedacht. Schriftführer Norbert Alex hatte einen kleinen Bericht aus dem Zeitraum vorbereitet. Proben hatten so gut wie keine stattgefunden und außer einer Besichtigung des Baubetriebshofes der Stadt Waldshut – Tiengen und einem Sängertreff im Sommer vergangenen Jahres gab es nichts zu berichten. Die Vereinskasse hatte natürlich auch etwas gelitten unter den fehlenden Einnahmen, was aber laut Kassierer Patrick Morath im Rahmen blieb. Dies auch wegen der unkompliziert und schnell ausbezahlten Corona-Hilfe wie Vorsitzender Klaus Schilling ausdrücklich lobend erwähnte.

Chorleiter Andreas Thoma konnte auf einen Rückblick vollständig verzichten. Krenkingen wünscht sich als Ersatz für die Bürgerversammlung ein kleines Fest mit geselligem Beisammensein vor der Gemeindehalle. So hat es die Ortschaftsverwaltung formuliert. Der Männerchor Krenkingen überlegt nun an dieser Veranstaltung mit einigen Liedbeiträgen mitzuwirken. Die Regularien verliefen reibungslos. Vorsitzender Klaus Schilling, Schriftführer Norbert Alex, Notenwart Willi Thoma und 2. Kassierer Gerhard Albicker wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.