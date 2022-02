von Kristin Berndt

Jeder hat sein Päckchen zu tragen, heißt es. Doch die meisten Päckchen trägt immer noch der Paketbote.

Täglich werden in Waldshut viele Haushalte beliefert, da kann schon mal das ein oder andere abhanden kommen, oder etwa nicht? Auch in unserem Hausflur stapeln sich seit Beginn der Corona-Pandemie – durch die kontaktlose Zustellung – die Pakete. Bisher sind sie aber immer beim richtigen Empfänger gelandet.

Vor einigen Tagen, ich war nicht daheim, lag eine Karte von DHL im Briefkasten mit dem Namen der Nachbarin darauf. Die Nachbarin meinte, sie hätte kein Päckchen für mich entgegengenommen, es wurde unten abgelegt. Dort lag es aber nicht.

Was nun? Also machte ich mich daran, die Telefonnummer der DHL-Kundenbetreuung herauszusuchen, 20 Minuten zu warten, Fragen zu beantworten, bis ich endlich eine osteuropäisch klingende Stimme am Ohr hörte. Direkter Kontakt zum Zusteller sei leider nicht möglich. Es werde ein Beschwerdeprotokoll aufgenommen, heißt es. Das war‘s.

Wie lange es jetzt dauert und ob ich mein Päckchen je bekommen werde, wer weiß. Doch schon am nächsten Tag, als der DHL-Lieferwagen vorfährt, diesmal war ich zu Hause, sehe ich in den Händen des Zustellers ein kleines Paket, und siehe da, es war mein verloren geglaubtes Päckchen. Ich bedankte mich und weil auch der Bote nur gebrochen Deutsch sprach, verzichtete ich darauf, ihn zu dem Sachverhalt zu befragen.

War ich doch froh, dass das Päckchen nicht in den unendlichen Weiten des DHL-Universums verschwunden ist.

