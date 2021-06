von sk

Verlorene Bierkisten haben am Mittwochmorgen, 2. Juni, für starke Verkehrsbehinderungen auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen gesorgt.

Gegen 10 Uhr hatte laut Polizei ein Sattelzug bei der Durchfahrt des dortigen Kreisverkehrs gut ein Viertel seiner Bierladung verloren. Diese war ins Rutschen geraten und vom Sattelauflieger auf die Fahrbahn gefallen. Teile davon trafen einen wartenden Auto.

Der betroffene Streckenabschnitt war bis zur vollständigen Reinigung bis gegen 16 Uhr teilweise gesperrt. Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden an Ladung und am Auto liegt bei insgesamt rund 8000 Euro.