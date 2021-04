Der Bau von immer mehr Straßen zieht auch immer mehr Fahrzeuge an – gemäß dieser Aussage geht alternative Verkehrspolitik davon aus, dass gegen die ständigen Staus auch eine Abkehr vom autofixierten Planen erforderlich ist. Der Erfolg des neuen grünen Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle aus Wutöschingen zeigt, dass solche Gedanken mehrheitsfähig sind. Für Waldshut-Tiengen, wo als Lösungen gegen die ständigen Staus in der öffentlichen Wahrnehmung bisher nur der B 34-Ausbau und die zweite Rheinbrücke eine Rolle spielen, hat der junge Politiker schon erkennen lassen, was seiner Meinung nach schief läuft.

Der Zugverkehr über die Grenze müsse verbessert werden, erklärte Nüssle nach der Wahl in einem Interview mit der Aargauer Zeitung, die bei dieser Gelegenheit auf eine politische Parallelität verweisen konnte: Bei den Großrats-Wahlen im vergangenen Herbst wurde zum ersten Mal eine grüne Kandidatin ins Kantonsparlament gewählt. Damit sei nun die ökologische Welle „auch über den Rhein geschwappt“, vermerkt der Verfasser des Artikels. Nicht allein auf das Brückenprojekt zu starren, ist übrigens auch aus Sicht von Andreas Wanzenried, Gemeindeammann des Grenzorts Koblenz, erforderlich. Er stimmt in dem Beitrag der Sicht des Grünen-Politikers zu und merkt laut Bericht der Schweizer Kollegen an, der Blick auf den Nahverkehr sei „von deutscher Seite in der Vergangenheit vernachlässigt“ worden. Und: „Mehr Straßen haben in der Vergangenheit sogar eher zu Mehrverkehr gesorgt.“ Niklas Nüssle kennt übrigens die Verkehrsproblematik aus eigener Anschauung: Für den täglichen Weg zu seinem Studienort Zürich hat er laut eigenem Bekunden wegen des lückenhaften Fahrplans das Auto nehmen müssen. Wenn Grünen-Politiker schon genötigt werden, sich in einen Pkw zu setzen, dürfte tatsächlich Handlungsbedarf bestehen.