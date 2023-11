Tiengen – In Tiengen ist wieder richtig was los am Sonntag,

5. November: Der Sonntagsverkauf (VOS) mit Food-Trucks und buntem Rahmenprogramm laden zum ausgiebigen Bummeln und Genießen ein.

Der Tiengener Einzelhandel präsentiert sich von 12 bis 17 Uhr in seiner ganzen Vielfalt, dabei stehen Qualität, Service und kompetente Beratung im Fokus. Beinahe alle Geschäfte in der Tiengener Innenstadt öffnen ihre Pforten und auch Möbel Seipp, Möbel Kreidler, der Fachmarkt Mein Bett sowie der Baumarkt OBI- freuen sich auf interessierte Besucher.

Fernab vom hektischen Alltag einmal ungestört durch die Innenstadt zu schlendern, die Angebote in den Geschäften zu erobern und nette Menschen zu treffen ist ein schönes Erlebnis für die ganze Familie. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen sorgt mit einem attraktiven Rahmenprogramm dafür, dass der Einkaufstag für alle Besucher zu einem spannenden, informativen und genussreichen Highlight wird.

Für die kleinen Stadtbesucher dreht sich bereits ab Samstag das beliebte Kinderkarussell und am Sonntag dürfen sich die Kids am Schminktisch des DRK-Schülerhorts außerdem fantasievoll bemalen lassen.

Das Rahmenprogramm präsentiert sich zukunftsorientiert und steht ganz im Zeichen der E-Mobilität und erneuerbaren Energien. Regionale Autohäuser präsentieren eine Ausstellung der neuesten E-Autos in der Innenstadt. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kommt bei der Ausstellung ebenfalls auf seine Kosten, denn auch mit den aktuellen Elektrofahrrädern können interessierte Stadtbesucher auf Tuchfühlung gehen. Wer sich über regenerative Energien, über Photovoltaik, Stromspeicher oder Wallboxen informieren möchte, erhält vor Ort an einem Infostand Antworten auf alle Fragen.

Auf dem Marktplatz lockt mit den Food-Trucks kulinarische Vielfalt und auch in der Innenstadt gibt es für die Besucher leckere Stärkungen. Dort sorgen Vereine, Schulklassen und der Schülerhort für die Verpflegung der Besucher. Der verkaufsoffene Sonntag ist wie geschaffen für einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden. Für jeden ist an diesem Nachmittag in der Innenstadt etwas geboten.

Die Stadtbesucher nutzen gerne die Gelegenheit in der besonderen Atmosphäre der historischen Altstadt einen gemütlichen Einkaufsbummel in entspannter Atmosphäre zu erleben. Die freundlichen Verkäufer in den überwiegend inhabergeführten Geschäften, nehmen sich Zeit für ihre Besucher und überzeugen mit hochwertigen Produkten und einem persönlichen und freundlichen Service. In vielen Geschäften locken an diesem Tag auch besondere Angebote. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um die neue Herbst- und Wintermode zu erobern, sich über aktuelle Trends zu informieren und das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Wer frühzeitig plant und jetzt bereits an die Weihnachtseinkäufe denkt, kann die Adventszeit dann ganz ohne Hektik genießen.

Klimaschutz

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 5. November in Tiengen gibt es rund um die Themen E-Mobilität und erneuerbare Energien eine Ausstellung und Infostände von folgenden Firmen: