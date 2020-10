von Susanne Schleinzer-Bilal

Restlos begeistert waren die zahlreichen Besucher des Erich-Kästner-Abends in den Räumen der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut und spendeten tosenden Beifall. Johannes Kirchberg, studierter Musiker und als Schauspieler festes Ensemble Mitglied in Hamburg, hatte Gedichte und Geschichten von Erich Kästner präsentiert. Adelheid Kummle, Leiterin der Stoll-Vita-Stiftung, brachte es auf den Punkt „Herr Kirchberg, kommen Sie nächstes Jahr wieder, mit Tucholsky.“

„Ein Mann gibt Auskunft“, das Motto der Ein-Mann-Bühnenshow, in der die Zuschauer einiges über das Kind, den Mann und Autor Erich Kästner erfahren. Unerschöpflich das Repertoire Kirchbergs, dem Mann im Nadelstreifenanzug, der immer wieder in verschiedene Rollen schlüpft (der möbilierte Mann, der Angestellte), den Autor höchstselbst gibt und feinsinnig die charakterliche Vielschichtigkeit Kästners näherbringt.

Hommage an Autor

Es ist eine Hommage an einen großen Autor, den er mit Texten und Gedichten biografischen Elementen, die er selbst vertont hatte und gesanglich begleitet, wieder aufleben lässt. Liebevoll zeichnet Kirchberg in seiner Interpretation einen Kästner, der innerlich zerrissen ist, ein weitsichtiger Philosoph sein kann, aber auch ein Kritiker seiner Zeit, der Zeit des Zweiten Weltkriegs, der sich keine Illusionen macht über die Menschheit, („die Menschen lehnen es ab sich zu Engeln umschulen zu lassen“) der dabei aber immer wieder seinen Humor hervorblitzen lässt. Marcel Reich Ranicki soll Kästner einmal gefragt haben, was er sich wünsche, wenn eine Fee komme. Kästner habe geantwortet „das kommt darauf an, wie sie aussieht“.

Mix aus Humor und Nachdenklichem

Es ist diese Mischung aus Humor, aus nachdenklichen Geschichten und Gedichten, aus Musik, der den Zuschauern das Gefühl verlieh, einen Einblick in die Seele eines großen Künstlers bekommen zu haben. Das machte den Abend für alle Besucher sicher zu etwas ganz Besonderem.