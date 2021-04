Das besondere Konversionsprojekt, das vor sechs Jahren vom städtischen Kulturamt am Rheinufer in der Waldshuter Schmittenau realisiert wurde, erfreut bis heute Spaziergänger. Aus einem Teil der morschen Pappeln, die aus Sicherheitsgründen gefällt wurden, waren bei einem Bildhauer-Symposium sieben Skulpturen entstanden. Doch in dem Gesamtensemble klafft mittlerweile eine Lücke: Der überdimensionale Apfel, der das Objekt „Angenagt – Angebissen“ gekennzeichnet hat, ist von seinem Platz verschwunden. Übriggeblieben ist nur der Sockel mit ein paar traurigen Holzsplittern.

Was ist geschehen? Waren hier etwa unbekannte Frevler am Werk? Bei näheren Hinsehen findet sich die mutmaßliche Auflösung des Rätsels. In unmittelbarer Nähe liegen zerbröselte Reste. Kulturamtsleitern Kerstin Simon hat sich die Szenerie angeschaut und geht davon aus, dass natürliche Erosion in Gestalt von Wind und Wetter dem Kunstwerk ein Ende bereitet hat. Dass der Schaden praktisch irreparabel ist, hat einen tragischen Grund: Fritz Will aus Menzenschwand, Schöpfer der Pappelholz-Plastik, ist vor vier Jahren gestorben.

Nur noch auf Fotos, hier eine Aufnahme von 2015, kann die Skulptur von Fritz Will betrachtet werden. | Bild: Helmut Gerard

Bildhauer Josef Briechle aus Tiengen, seinerzeit künstlerischer Leiter des Symposiums, meint: „Es wäre eine Verfälschung, wenn man eine Nachbildung anfertigen würde.“ Kerstin Simon stimmt zu und verweist auf die Eigenheit solcher Aktionen unter freiem Himmel: „Da ist die Vergänglichkeit auch Teil der Kunst.“