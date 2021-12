von sk

Verschiedene Gemeindeteams der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena laden zur Kollekte und Aktion „Verena teilt“ ein. Mit dieser Sammlung, die jährlich im Advent und der Fastenzeit stattfindet, bittet die Seelsorgeeinheit in einer Pressemitteilung unter anderem darum, Produkte für den Tafelladen der Caritas bereit zu stellen.

Im Sortiment des Tafelladens fehlt es oft an Grundnahrungsmitteln, aber auch häufig an Hygieneartikeln. Frische Waren werden meist von den umliegenden Geschäften an den Tafelladen gespendet. So wird dazu aufrufen, die nächste Kollekte und Aktion „Verena teilt!“ in den Gottesdiensten am Samstag, 11. Dezember, um 18.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Unterlauchringen, am Sonntag, 12. Dezember, um 9.30 Uhr in der Oberlauchringer St. Andreas-Kirche, um 11 Uhr in der Tiengener Mariä Himmelfahrt-Kirche und in der Liebfrauenkirche Waldshut, sowie 18.30 Uhr ebenfalls in der Waldshuter Liebfrauenkirche zu unterstützen.

Die Spende (Mehl, Zucker, Salz, Nudeln, Reis, Seife, Haarwaschmittel, Deodorant, Waschmittel, Babywindeln) kann vor dem Gottesdienst oder auch tagsüber auf eine aufgestellte „Tafel“ in den Kirchen in Waldshut, Tiengen oder Lauchringen abgelegt werden. Alle Geld- und Sachspenden werden dem Tafelladen zur Verfügung gestellt.