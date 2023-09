Waldshut-Tiengen (pm/urr) Die Waldshut-Tiengener Blasmusik- und Fußballvereine mit Jugendarbeit und der Wassersportverein Waldshut haben von der Sparkasse Hochrhein Spenden in Höhe der Gesamtsumme von 55.700 Euro erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstitutes. Zur Spendenübergabe begrüßte Vorstandsvorsitzendem Wolf Morlock zwölf Vereine sowie die Beigeordnete der Stadt, Bürgermeisterin Petra Dorfmeister. Laut Morlock basieren die Spendenbeträge auf einer vom Gemeinderat Waldshut-Tiengen verabschiedeten Vorschlagsliste. Der Sparkassen-Manager wertete das Förderengagement seines Hauses als deutliches Zeichen der gesellschaftlichen Verantwortung. Sie führe damit einen Teil ihres erzielten Jahresüberschusses in gemeinnützige Projekte in die Region zurück. Über alle Bereiche der sozialen, kulturellen, sportlichen und umweltengagierten Vereine und Institutionen habe die Sparkasse Hochrhein im zurückliegenden Jahr Spenden und Fördermittel von 536.000 Euro verteilt.

Petra Dorfmeister bedankte sich im Namen von Oberbürgermeister Frank und des gesamten Gemeinderats. Spenden in dieser Höhe seien keineswegs selbstverständlich, ebenso nicht das großartige Engagement der Vereine. „Dahinter steckt aber gleichzeitig viel Arbeit und Verantwortung der Vereinsvorstände, die dafür ihre eigene Freizeit opfern. Deshalb gilt mein großer Dank auch allen Vereinen in unserer Stadt“, betonte Petra Dorfmeister.

Die Spendenbriefe übergaben das Vorstandsmitglied Silvia Knöpfle gemeinsam mit Thomas Alex (Tiengen) und Thomas Bommer (Waldshut).

Die Blasmusikvereine wollen für das Geld neue Instrumente anschaffen; die Stadtmusik Tiengen will es für die Teilnahme bei einem internationalen Wertungsspiel im Spätjahr einsetzen. Die Fußballvereine stecken das Geld in ihre Jugendarbeit, der SV Krenkingen in die Ausstattung der neuen Spielgemeinschaft SG Mettingen/Krenkingen und der SV Gurtweil in eine neue Sprinkleranlage. Der Wassersportverein Waldshut kauft Sportgeräte für den Fitness- und Kraftraum.