Karl Weber, Vorsitzender der Herzsportgruppe Waldshut-Tiengen, freute sich, bei der Hauptversammlung rund 40 Mitglieder begrüßen zu können. Zu Gast waren Oberbürgermeister Philipp Frank, Betreuungsarzt Carsten Kurth und Veronika Baumgartner vom Sportausschuss. „Die letzten Jahre waren von Corona geprägt“, so Karl Weber, „Jahre, die auch uns zu schaffen gemacht haben.“ Trotzdem sei der Verein glücklich, über kompetentes Betreuungspersonal zu verfügen. 2022 fanden 25 Sportstunden in der Halle und sieben im Freien statt, wobei zwei wegen Regen ausfielen. Die Teilnehmerzahlen seien niedrig gewesen. Sein Appell an die Mitglieder: „Nehmt bitte teil. Die Ärzte und Therapeuten tun alles, damit es Euch Spaß macht. Wir brauchen nicht nur Eure Mitgliedsbeiträge, wir brauchen auch den Zuschuss der Krankenkasse.“

Schriftführerin Hildegard Gantert berichtete über das Sommerprogramm mit sechs Wanderungen, einem Grillfest und dem Besuch des Minigolfplatzes. Dann kam ein wunder Punkt zur Sprache: Der Verein rutschte 2022 tief in die roten Zahlen, sodass Vereinsrechner Wolfgang Duttlinger einen kräftigen Verlust verbuchen musste. Hinzu kam die geringe Zahl der Teilnehmer während der Corona-Zeit und in der Folge rückläufige Einnahmen. „Eigentlich wären wir bankrott, wenn uns unser Betreuungsarzt nicht einen zinslosen Kredit gewährt hätte“, so Weber. Wichtig sei ihm, ein kleines finanzielles Polster zu haben. Bis dahin bleibe dem Vorstand nichts anderes übrig, als die Mitgliedsbeiträge drastisch zu erhöhen. „Unser Ziel ist, bis zum Ende des Jahres wieder schuldenfrei zu sein“, sagte er.

Carsten Kurth bestätigte: „Das ist ein Problem, das wir bisher noch nie hatten.“ Er ermunterte daher alle, am Sport teilzunehmen und „den Hintern zu lupfen“. Er erinnerte an die Zeiten, als der Verein noch keine Übungsleiter hatte und er selbst vorgeturnt habe. Beim Turnen mit herzkranken Patienten sei es wichtig, auch mit kritischen Situationen klarzukommen und die für solche Fälle notwendige Ausrüstung bereitzuhalten. Wichtig sei daher die Begleitung durch einen niedergelassenen Arzt, „der vielleicht auch mal einen Teilnehmer zur Seite nimmt, um seinen Blutdruck zu überprüfen“. Durch die Corona-Pause habe bei vielen Mitgliedern die Kondition gelitten. Jetzt gelte es, das aufzuholen. In seinem Grußwort sagte OB Philipp Frank, der Verein sei wichtig, weil ein großer Bedarf bestehe. „Falls es bei den Finanzen wieder mal klemmt, einfach bei der Stadt vorbeischauen“, empfahl er.

Die Herzsportgruppe Waldshut-Tiengen wurde 1985 gegründet. Gegenwärtig zählt die Gruppe 48 aktive und 23 passive Mitglieder. Carsten Kurth ist seit 1999 Betreuungsarzt. Inzwischen wurden 424 Mitglieder sportlich betreut. Dabei stehen drei Betreuerinnen zur Verfügung.