Die Organisation privater Hauseigentümer „Haus und Grund“ in Waldshut-Tiengen blickte in der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Versammlung wurde spontan von Klaus Joester, dem stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet, da der Vorsitzende Anton Bernhard Hilbert kurzfristig verhindert war. Auch der langjährige Schriftführer Wolfgang Heim konnte aus privaten Gründen nicht teilnehmen. In der Eröffnungsansprache wurde zunächst ein gegenwärtiges Stimmungsbild von Deutschland aufgezeigt – Energiekrise und Inflation, ein Krieg an der Haustür Europas und ein Atomendlager vor der Haustür des Landkreises Waldshut, steigendende Preise und die Grundsteuerreform, die die Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer beschäftigte, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Schriftführerbericht – den Kassenwart Dieter Winkler vortrug – wurde von einem erneuten Mitgliederrekord berichtet. Die Pandemie hat dem Verein neue Wege der Kommunikation und Mitgliederbetreuung eröffnet. Im vergangenen Jahr fanden monatlich verschiedene Online-Seminare zu verschiedenen Themen statt.

Zudem konnte die Anzahl der Beratungstermine wiederum erhöht werden.

Finanziell sei der Ortsverein Hochrhein sehr gut durch die Pandemie gekommen, was die soliden Zahlen bewiesen, die Kassenwart Dieter Winkler offenlegte, schreibt die Organisation privater Hauseigentümer. Bereits im Vorfeld der Versammlung war bekannt, dass sich sowohl die langjährigen Kassenprüferinnen, Priska Kramer und Gerhild Mayer, als auch der Schriftführer Wolfgang Heim nicht mehr für eine weitere Amtszeit bewerben werden.

Nach der einstimmigen Wiederwahl des Vorsitzenden Anton Bernhard Hilbert, des stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Joester und des Kassenwarts Dieter Winkler, wurde Mario Mutter ebenfalls einstimmig als neuer Schriftführer gewählt. Den beiden neuen Kassenprüfern, Oliver Böhler und Matthias Eschbach, wurde das volle Vertrauen der Mitglieder ausgesprochen.

Auf die Wahlen folgte ein Vortrag von Erika Höcker. Die Energieberaterin erläuterte in einer Präsentation mit verständlichen Beispielen und physikalischen Hintergründen die Einstellungsmöglichkeiten diverser Heizungen und somit auch das finanzielle Einsparpotenzial.

Außerdem stellte der Geschäftsführer der Service GmbH, Michael Franz, sein Team und die umfangreichen Dienstleitungen in der Hauptversammlung vor, die von den Mitgliedern gerne in Anspruch genommen werden können. Zum Abschluss konnte die Geschäftsstellenleiterin Nadine Mutter mit Hilfe von Glücksfee Bianca Waldvogel unter den vielen Mitgliedern – die für Nachwuchs geworben hatten – eine Barprämie in Höhe von 250 Euro verlosen. Als Gewinner wurde das Ehepaar Hierholzer aus Klettgau ermittelt.