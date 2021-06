von sk

Auf Einladung des Kulturamts der Stadt Waldshut-Tiengen gastiert der Kabarettist Stefan Waghubinger in einem Nachholtermin am Mittwoch, 23. Juni, 20 Uhr, in der Grieshabervier-Halle in Waldshut und damit in einem Innenraum. Daher müssen alle Besucher den sogenannten GGG-Nachweis erbringen: Getestet, geimpft oder genesen. Das heißt, die Besucher müssen beim Einlass ein tagesaktuelles, negatives Corona-Schnelltestergebnis, einen Nachweis über Genesung (Positiv-Testergebnis, das mindestens vier Wochen und höchstens sechs Monate alt ist) oder den Nachweis über eine vollständige Impfung (2. Termin vor mindestens 14 Tagen) vorzeigen. Es gelten auch weiterhin die Hygienemaßnahmen AHA (Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske). Es gibt Abstandsbestuhlung und Kontaktdatenerfassung.

Maske ist Pflicht

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Die Maske kann am Sitzplatz abgenommen werden. Veranstaltungsbesucher werden gebeten, vergleichsweise frühzeitig zur Veranstaltung zu erscheinen, da die Überprüfung des GGG-Nachweises einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Es handelt sich um einen Nachholtermin vom 4. Dezember 2020. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Kasten für 20 Euro (Schüler/Studenten 15 Euro) sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Information Waldshut, Telefon 07751/83 32 00.

Sollten aufgrund von steigenden Inzidenzwerten keine Innenraum-Veranstaltungen möglich sein, wird die Veranstaltung kurzfristig als Freiluft-Veranstaltung in die Stadtgärtnerei Waldshut verlegt.