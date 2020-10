Eigentlich bewegt sich der Biber ja voll im Trend. Der bepelzte Nager verschmäht jegliche tierische Nahrung und ist damit ein echter Vegetarier. Auf seinem Speiseplan stehen, wie etwa der lesenswerten Internet-Seite des Biberzentrums Rheinland-Pfalz zu entnehmen ist, über 170 verschiedene Arten von Gräsern, Stauden, Kräutern und diversen Wassergewächsen. An der ätzenden Brennessel labt er sich genauso wie an der edlen Seerose.

So richtig auffallend wird seine Ernährungsweise jedoch erst in der kalten Jahreszeit. Weil dann das Angebot an geeigneten Pflanzen kleiner ist, macht der Biber sich auch über Bäume her. Die werden von dem nachtaktiven Gesellen nämlich keineswegs nur gefällt, um Wasserläufe zu stauen: Er raspelt als Futter die Rinde herunter und bringt den Stamm schließlich zum Umknicken, um auch noch an die Knospen heranzukommen. Ein aktueller Beleg für derlei Treiben findet sich gegenüber Dogern am schweizerischen Rheinufer zwischen Leibstadt und Full, von wo an dieser Stelle schon früher über die Aktivitäten eines Bibers berichtet wurde (damals kam er nachts von einem angrenzenden Feld, denn auch Ackerfrüchte stopft er gerne in sich hinein). Dort liegt jetzt eine junge Birke im Gras, und die sanduhrförmigen Biss-Spuren lassen keinen Zeifel daran, wer sich für das Werk verantwortlich zeichnet. Bei der an dem schönen Plätzchen aufgestellten Ruhebank, um die herum bislang vier Bäume gruppiert waren, findet sich also im nächsten Sommer ein Schattenspender weniger – ein Beispiel dafür, dass bisweilen auch vegetarische Lebensweise Schaden anrichten kann.