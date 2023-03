Eine ganz besondere Ehrung konnte Kirsten Kürten, die Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Tiengen, vornehmen. Hannelore Scharf wurde für zehn Jahre Zugehörigkeit zum Ortsverband Tiengen geehrt. Das Besondere daran ist: Hannelore Scharf, geborene Albiez, hatte gerade vor ein paar Tagen ihren 100. Geburtstag mit ihrer Familie feiern können. Sie hatten früher ein Lebensmittelgeschäft in der Zeppelinstraße, welches sie aber nach den Kriegswirren aufgeben mussten.

In ihrem hohen Alter geht sie noch viel an der frischen Luft spazieren. Sie ist stolze Mutter von zwei Kindern und hat drei Enkel. Ihr Sohn Günter sagt über seine Mutter: „Sie ist eine Schwarzwälderin, ist viel in der Natur, lacht sehr gerne und viel. Vor allem ist sie auch sehr optimistisch. Ihr Lieblingsgemüse sind die Karotten. Sie hat nie geraucht und nie Alkohol getrunken. Sportlich ist sie sehr engagiert, besucht zum Beispiel Veranstaltungen, um sich immer auf dem neuesten Stand zu halten. Außerdem ist sie noch täglich in Begleitung, mit dem Rollator, bei schönem Wetter draußen und bei schlechten Wetter drinnen unterwegs.“

Den VdK-Ortsverband Tiengen gibt es schon seit 1948. Mittlerweile hat er 261 Mitglieder. Kirsten Kürten hat den Verband im Oktober 2018 übernommen und kümmert sich seitdem um die Belange der Mitglieder. Der Verband bietet Freizeitangebote, gesellige Veranstaltungen, und informiert die Mitglieder für Hilfe im Notfall mit Orientierung für Hilfeleistungen durch die VdK Servicestelle GmbH in WT-Tiengen. Zurzeit startet der VdK Deutschland weit die Aktion „Nächstenpflege“, eine Kampagne für die Pflege zu Hause.