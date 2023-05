Der Ortschaftsrat Detzeln hat sich unter anderem getroffen, um sein Mitglied Harald Stich zu verabschieden. Aus gesundheitlichen Gründen tritt er nach fast elf Jahren vom Amt zurück. Ortsvorsteherin Esther Koch verabschiedete ihn mit den Worten: „Du hast mir immer den Rücken gestärkt, gerade am Anfang. Danke für Deine konstruktive Mitarbeit und für die guten Ideen und Themen. Du hast Dich im Ort sehr eingesetzt, insbesondere bei den Belangen um den Jugendraum, das Porphyrwerk und besonders bei der Sanierung des Waaghüsli, welches Du mit deiner Familie hergerichtet hast.“ Sie bedankte sich für die geleistete Arbeit bei Harald Stich mit einem Geschenkkorb. Im Anschluss verpflichtete Esther Koch Uwe Hilpert als neues Mitglied im Ortschaftsrat.

Esther Koch informierte die Ortschaftsräte und Bürger über folgende Themen: Zwei Defibrillatoren werden in Kürze im Ort installiert. Das Problem mit der Befüllung der Glascontainer wurde behoben. Nachdem sie informiert wurde, dass bisher kein Verein die Zuschüsse der Stadt erhalten habe, habe sie sich darum gekümmert und die Vereinszuschüsse für 2022/23 werden jetzt von der Stadt überwiesen.

Ein weiteres Thema war die Parksituation rund um das Waaghüsli. Von Barbara Ebner im Verkehrsamt wurde sie informiert, dass es hierzu eine Anhörung gibt, da der Bereich auch als Wendeplatte für die Busse benutzt werde, könne es hier schon ein Halteverbot geben. Eine Anfrage gab es zum Trafohäuschen, das nicht mehr in Betrieb ist. Hier möchte Esther Koch erst die Eigentumsverhältnisse klären, bevor das Thema weiter im Ortschaftsrat diskutiert wird. Esther Koch gab auch den momentanen Stand des Budgets bekannt, das zur Zeit etwa bei 25.000 Euro liegt, davon stammen noch 11.800 Euro aus dem vergangenen Jahr.

Termine: Der Bürgerhock findet am 15. Juli statt, die OB-Wahl am 23. Juli, das Wahllokal wird für Detzeln, Breitenfeld und Krenkingen das Gemeindehaus Detzeln sein. Nächste Ortschaftsratssitzung ist am 28. Juni.