von Claus ingold

Laut Ortsvorsteher Matthias Schupp war die gesamte Gemarkung Eschbach von dem Unwetter am 8. Juni betroffen. Schwerpunkt war das Gebiet entlang des Liederbaches, dessen Bachbett zum Teil beschädigt wurde. Unrat und Schutt lagerten sich entlang des Liederbachs und auf den angrenzenden Flurstücken ab, sagte Schupp in der Sitzung des Ortschaftsrates.

Die Wassermassen, die am späten Abend zwischen 9.30 und 10.30 Uhr den Liederbach zum reißenden Strom anwachsen ließen, haben immense Schäden verursacht. Allein im privaten Bereich liegen die Kosten für die Behebung der entstandenen Schäden im sechsstelligen Bereich.

Folgen des Unwetters am 8. Juni in Eschbach: Ein umgestürzter Anhänger an einem Feldweg.

Besonders betroffen waren die Häuser und Anwesen in unmittelbarer Nähe des Liederbaches. Die Wassermassen verursachten vollgelaufene Kellerräume, defekte Heizungsanlagen und beschädigten Fahrzeuge. Auf den Feldern des Ortsgebietes wurden Kulturen überschwemmt und zum Teil vernichtet.

Treibgut verstopft Schutzgitter

Als Auslöser für das Ausmaß der entstanden Schäden wird ein Schutzgitter oberhalb des Gasthauses „Ochsen“ gesehen. Dieses wurde durch Treibgut verstopft sodass die gewaltigen Wassermassen den Liederbach stark ansteigen ließen. In Folge suchten sich die Wassermassen über die Gemeindestraße einen neuen Weg und schwemmten Unmengen Geröll, Schutt und Unrat auf die Straßen.

Die geschotterten Feldwege auf dem Haspel sind zum größten Teil zerstört. Die Behebung der entstandenen Schäden dürfte laut Ortsvorsteher Matthias Schupp Kosten zwischen 15.000 und 20.000 Euro verursachen.

Die Feldwege müssen laut Schupp aufgrund der landwirtschaftlichen Tätigkeit zügig saniert werden. Bislang gebe es jedoch noch keine Zusagen für eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt. Allerdings helfen der Baubetriebshof und das Tiefbauamt der Stadt wo es geht bei der Beseitigung der Schäden mit.

„Zum Glück kamen keine Personen zu Schaden“, sagte Matthias Schupp. Lobend erwähnte der Ortsvorsteher die intakte Dorfgemeinschaft. „Dutzende von Bürgern haben so gut es ging mitgeholfen, um Schlimmeres zu verhindern. Während des Unwetters und am Tag danach zeigte sich eine sehr große Hilfsbereitschaft im Dorf. Viele akute Schadstellen wurden in Eigenleistung und mit Gerätschaften vom Dorf beseitigt.“ Am Ende dieser Woche stehen Container zur Verfügung, in denen das Schwemmgut beseitigt werden kann.

Der Ortschaftsrat beschloss am Ende der Sitzung die Feldwege vom Haspel zum Föhrlewald und von der Hausbrunnenstraße zum Haspel aus der Ortskasse zu sanieren. Die Kosten liegen zwischen 5000 Euro und 10.000 Euro.

