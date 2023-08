Bei der Kapellenwanderung „Rund um den Gugelturm und hoch hinauf“ kommen die Freunde der Fernsicht sowie Natur- und Kleinodliebhaber auf ihre Kosten. Der Mix aus Ausblicken, friedlichen Kapellen und sanft geschwungenen Höhenwegen macht den Reiz aus. Eine Einkehr auf dem Hausberg des Hotzenwaldes im Gugelstüble ist die Kirsche auf der Schwarzwälder Sahnetorte.

Im vergangenen Herbst hat Dagmar Keck, Initiatorin des Projekts, die neun Kapellenwanderwege auf dem Hotzenwald vorgestellt. Die Wanderung „Näher dem Himmel“ hinauf zum Gugelturm fand Anfang Oktober statt. Im April ging es durch die südlichen Dörfer von Görwihl und regnerisch Mitte Mai durch historisches Rickenbacher Gelände. Jetzt fiel der Startschuss zur Eröffnung des Kapellenwanderweges Nummer 1. Es ist ein Rundwanderweg um und hinauf zum Aussichtspunkt Gugelturm, dem markanten Wahrzeichen des Hotzenwaldes. Zuerst feierte das Gemeindeteam Herrischried zusammen mit der Pastoralreferentin Regina Jaekel in der Schellenberger Kapelle eine Andacht zu Mariä Himmelfahrt mit Segnung der Kräuterbüschel.

Ideal für den Kapellenweg Nummer 1 ist ein Start beim Parkplatz am Klausenhof in Großherrischwand. Gewandert wird im Uhrzeigersinn. Nach der Andacht in der geschichtsträchtigen Kapelle im Schellenberg, wo seit Jahrzehnten die Schellenberger Chilbi am Dienstag nach dem dritten Sonntag im Oktober gefeiert wird, startete die Tour. Von der Kapelle, die 1717 als Dank für die Verschonung vor der Rinderpest erbaut wurde, ging es nach Osten den Wendelinusweg entlang über die Hauensteiner Murg, vorbei am Kindergarten Wespennest und nach der Querung der L151 steil hoch hinauf bis zum Wegweiser Kleinherrischwand-Häsele. Wer unterwegs gut aufgepasst hat, ist einem Troll begegnet. Oder eher einem geschnitzten Hund?

Weiter geht es auf der Straße nach Engelschwand bis zu der vor vier Jahren frisch renovierten Schürlewasen-Kapelle. Nach der Überquerung der K6532 nach Todtmoos lässt man das Forsthaus rechts liegen und wandert den Traufweg entlang bis zum höchsten Punkt. Dort verlässt man den Wanderweg nach Görwihl, schwenkt scharf nach rechts und genießt den herrlichen Ausblick über Engelschwand hinüber zur Gugel und den Duft der frisch gemähten Wiesen. Hinab führt der Weg zum Stolz der Engelschwander Bevölkerung, der liebevoll gepflegten Kapelle St. Josef. Es lohnt sich, einen Blick hinein zu werfen.

Nach der Besichtigung quert man wieder die K6532 und läuft an den letzten Häusern von Engelschwand vorbei steil auf den Gugel hinauf. Ein gekiester Waldweg führt am Jugendzeltplatz vorbei, wo eine 100-köpfige Gruppe aus Neuenburg die Ferien verbringt, hoch hinauf zum Gugelturm.

Für die Besteigung der Holzkonstruktion aus dem Jahr 1974 wird ein kleiner Obolus erbeten. Exakt 90 Stufen führen auf die 16 Meter hohe Plattform. Den Fernsichtfans tut sich ein erhabenes Panorama über den südlichen Schwarzwald und zur Schweizer Alpenkette auf. Eine fantastische 360-Grad-Rundumsicht gibt es zu bestaunen, vorausgesetzt die Wetterlage stimmt.

Nach der Besichtigung der kleinen Andachtskapelle vor dem wuchtigen Kuppenfelsen und der ausgiebigen Stärkung im Gugelstübchen geht es den steilen, verwurzelten Pfad abwärts. Durch eine Lichtung stößt man am Ende des Waldes auf Asphalt. Aufgepasst! In der Mitte der Kreuzwegstrecke kann der aufmerksame Wanderer über einen rechten Abzweig den sagenumwobenen Öfelestein besichtigen. Was es mit ihm auf sich hat, weiß niemand so genau. In früheren Jahren diente er wohl seinen Eigentümern als Steinbruch.

In Giersbach steht die weithin sichtbare Kapelle Maria Schmerzen. Jetzt ist die Zeit der Fauna- und Flora-Fangemeinde gekommen. Es geht zum Naturschutzgebiet des oberen Murgtals. Lauschige Momente schaffen die verschlungenen und verzweigten Wasserläufe der Murg und des Giersbachs. Der Wanderer entscheidet jetzt, ob er den direkten Weg am Waldrand des Riesenbühls nimmt. Dann geht es den Murgtalpfad hoch zum Wegweiser Singele, an der Vogelbeobachtungshütte vorbei zur Kammerer Kapelle und zurück zum Ausgangpunkt dem Klausenhof.

Die sportlichen Wanderer gehen einen zusätzlichen Weg durch den Wald hinauf zum Riesenbühl. Oben angekommen, genießen sie den Blick auf Herrischried, den Skilift und die Ödlandkapelle. Die konditionsstarken Naturliebhaber lassen es nicht nehmen und wählen die Zusatzschleife entlang der Hausteiner Murg bis zur Talstraße und es geht über Herrischried zurück. Wanderer werden von der Schönheit des Giersbacher Moors verwöhnt. Es geht über Holzstege an der Murg entlang und an der schönsten Stelle befindet sich eine Plattform mit Bänkchen zum Verweilen. In den bewaldeten Bereichen sind zur richtigen Zeit Wulstlinge und Fichtenreizker zu sehen. Aufmerksame Augen können auch Steinpilze erspähen.