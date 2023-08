Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur findet am Sonntag, 3. September, gleichzeitig in rund 30 Ländern statt.

Das Motto lautet in diesem Jahr „Erinnerung“. Auch zahlreiche Orte in Baden-Württemberg und im Elsass haben laut einer Pressemitteilung ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Der Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen (FJL) beteiligt sich ebenfalls mit zwei Veranstaltungen. Eine Führung „Auf den Spuren jüdischen Lebens durch die Altstadt von Tiengen“ mit Referentin Monika Geng findet um 15 Uhr statt. Eine weitere Führung „Vom Schloss zum jüdischen Friedhof von Tiengen“ mit Referent Gebhard Kaiser findet ebenfalls um 15 Uhr statt. Beide Führungen dauern etwa 1,5 Stunden. Treffpunkt für beide Führungen ist im Schlosshof Tiengen. Die Veranstaltungen sind kostenlos.

Der Tag will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen. An beiden Rheinufern zwischen Basel, Straßburg und Karlsruhe waren die Beziehungen zwischen den jüdischen Gemeinden und die Verbindung mit der regionalen Kultur stets sehr eng. Über die Jahrhunderte hinweg gab es eine wechselseitige Bereicherung in vielen Lebensbereichen.

Knapp 500 Jahre lebten Juden in Tiengen. Erste Belege für Menschen jüdischen Glaubens in der Klettgaustadt gibt es seit 1464. Bis zum Dritten Reich lebten und arbeiteten sie überwiegend in den Gassen der Altstadt. Wie gut sie integriert waren, zeigt eine der vielen Anekdoten, die Magdalena Bucher vom Freundeskreis Jüdisches Leben zu erzählen weiß: „Der Schuhhändler Julius Guggenheim, der gut mit dem Pfarrer befreundet war, spendete der katholischen Pfarrgemeinde regelmäßig Schuhe für arme Kommunionkinder.“

Mehr solcher Geschichten und über das jüdische Leben in Tiengen, das durch die Nationalsozialisten ein tragisches Ende nahm, erfahren die Teilnehmer der beiden Führungen am 3. September. Weitere Infos zum Gedenktag auf www.gedenkstaetten-bw.de/etjk.