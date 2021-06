von Alfred Scheuble

Ursprünglich sollte das Thema Verlegung der Umspannwerke in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Gurtweil beraten werden. Jetzt aber wurde der Tagesordnungspunkt kurzfristig abgesagt, weil ein Vertreter der Netzbetreiber krankheitsbedingt absagen musste.

Dennoch befassten sich die Ratsmitglieder mit der Thematik und beschlossen, dass für das weitere Vorgehen auch die lokalen Mandatsträger des Bundes und Landes in den Entscheidungsprozess eingebunden werden sollen. Außerdem fordert das Ratsgremium, dass die Stadtverwaltung die im Rahmen des Projekts erstellte Machbarkeitsstudie offenlegen soll. Die Untersuchung besagt, dass der vom Ortschaftsrat gewünschte alternative Standort auf dem Hungerberg unter wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen nicht realisierbar sei.

Ausgiebiger wurde dann die Reinstallation eines Sperrpfostens im Hermann-Keßler-Weg (Teil des offiziellen Schulweges) diskutiert, nachdem ein Anlieger eine zunehmende widerrechtliche Nutzung des Weges z.B. durch Paketzustellfahrzeuge, Pizzadienste und Motorroller beobachtet wurde. Nach kritischer Abwägung der Vor- und Nachteile eines Sperrpfostens und der Unsicherheit darüber, wie die verkehrsrechtliche Sperrung vollzogen werden kann, sprachen sich die Ortschaftsräte dafür aus, das Vorhaben noch einmal mit dem Ordnungsamt zu besprechen.

Unklarheiten bei Bauprojekten

Zwei Bausachen sorgten für weitere Irritationen. Der Antrag zur Einrichtung eines Reifenservices in der Schlüchttalstraße wurde aufgrund unpräziser Darstellungen mit Anmerkungen an das Bauamt weitergeleitet. Überrascht zeigte sich das Ratsgremium wie auch einige anwesenden Bürger darüber, dass der bereits weit fortgeschrittenen Neubau in der Rathausstraße/Steggelenweg eingestellt wurde. Allem nach sind bauliche Abweichungen vollzogen worden, die nicht der Baugenehmigung entsprechen.

Jubiläumsjahr 2022

Schließlich informierte Ortsvorsteher Claudio Helling noch darüber, dass die Besprechung mit Vertretern der örtlichen Vereine über die Koordinierung der Termingestaltung für das „Jubiläumsjahr 2022“ ohne konkretes Ergebnis blieb. Wie und wann die Feierlichkeiten für das Pater-Jordan-Jahr, für das Schulfest, für den 150. Geburtstag des Musikvereins und für das 100. Jubiläumsjahr des Männerchores und weitere Festivitäten möglichst reibungslos in den Jahreskalender 2022 eingebettet werden soll, ist noch offen.