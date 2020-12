Das Seltenbachtal am Stadteingang von Waldshut zieht immer wieder die Blicke von Passanten auf sich, die von der Brücke einen Blick in die Tiefe werfen. Über die Brüstung schauend, lässt es sich ganz gut kurz vom Alltag abschalten, der einen aber auch schnell wieder einholen kann – etwa wenn man den Müll sieht, den gedankenlose Zeitgenossen immer wieder mal hinunterwerfen. Sogar ein altes Fahrrad war schon in dem Wasserlauf zu entdecken. Weniger nach Abfall, sondern mehr nach Randale sieht ein aktuelles Ensemble aus: Dank rot-weißer Signallackierung nicht zu übersehen, haben in der kleinen Schlucht ein Absperrzaun aus Plastik und ein Warnhütchen eine Lagerstätte gefunden. Woher die üblicherweise zur Verkehrsregelung eingesetzten Gegenstände stammen, ist unklar und eigentlich auch nicht so wichtig – nachdem sie bereits seit Wochen unter der Brücke liegen, werden sie offenbar nicht dringend vermisst. Tatsächlich vermisst hingegen wurde von Spaziergängern über die Weihnachtstage ein Teil des abendlichen Glanzes, den die Festbeleuchtung in der Kaiserstraße vermitteln soll. Zwischen Oberem Tor und Rathaus waren die Lichterketten dunkel geblieben, was das zur Pandemie ohnehin triste Bild noch ein bisschen düsterer einfärbte. Dass am heutigen 31. Dezember erstmals seit Menschengedenken laut behördlicher Anordnung die Innenstadt komplett von Böllern und Raketen frei bleiben muss, dürfte wiederum von nicht wenigen Menschen als ein Lichtblick gewertet werden.

