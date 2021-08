Viele Menschen verbringen derzeit ihren Urlaub wegen Corona im eigenen Garten. Zwischen Rosenbüschen, Gladiolen und Tomatensträuchern lassen sie die Seele baumeln. Nicht erst seit der Pandemie gibt es in manchen Wohngebieten sogar einen heimlichen Wettstreit unter Nachbarn, wer den schönsten Rasen sein Eigen nennt.

Wobei die Geschmäcker auch hier verschieden sind. Während die einen Hobbygärtner einen englischen Rasen bevorzugen und jedes Kräutlein und Blümelein an der Wurzel packen, dürfen bei den anderen ruhig Gänseblümchen, Löwenzahn und Klee zwischen den Grashalmen hervorsprießen.

Egal ob akkurat oder wild – so ein Rasen will in regelmäßigen Abständen gemäht werden. Hierfür stehen in den Gartenmärkten heutzutage die unterschiedlichsten Geräte parat: Mit Akku oder Benzinmotor, als Aufsitzrasenmäher oder sogar Mähroboter bringen die Maschinen das Grün in Form.

Mittlerweile gibt es sogar elektrische Helfer, die dem Unkraut, einem der größten Feinde der Gartenfreunde, zu Leibe rücken. Keinen Bedarf an solcherlei Gerätschaften scheinen die Bewohner eines Hauses mit umliegenden Garten in Kadelburg zu haben.

Mit einem Blechschild am Gartenzaun weisen sie auf ein ungewöhnliches Angebot hin: „Unkraut zu verkaufen. Wegen hoher Nachfrage nur an Selbstpflücker“, steht darauf geschrieben und dürfte denjenigen Passanten, die an der etwa kniehoch angebrachten und zwischen langen Grashalmen etwas verborgenen Tafel nicht vorbeilaufen, ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Gegen Humor ist zum Glück noch kein Kraut gewachsen.