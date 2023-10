Reges Treiben herrscht Jahr für Jahr beim großen Töpfermarkt in Waldshut. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, ist es wieder soweit: An 34 Ständen auf dem Viehmarktplatz wird ein breites Spektrum an Töpferwaren für Haus und Garten geboten – von Gebrauchsgeschirr bis zu ausgefallenen Kunstwerken. Auf jeden Fall gilt: Hier ist jedes Stück ein handgefertigtes Unikat.

Auf die Beine gestellt wird der Töpfermarkt seit 23 Jahren von der Töpferfamilie Busse sowie dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F). Und der Verein verspricht: „Ob Rakukeramik, Terrakotta, Fayence, Engobemalerei, Ascheglasur, Irdenware, Steinzeug, Porzellan oder Gartenkeramik: Das Angebot der präsentierten Keramiken spannt einen Bogen von klassischem Gebrauchsgeschirr bis hin zu Objekten und Einzelstücken in handwerklich ausgefeilten Techniken.“

Das Medium Keramik werde bis an die Grenzen des Machbaren getrieben. Neben allerlei Praktischem wie Tassen, Tellern, Schüsseln, Backformen, Pflanzgefäßen, Töpferfiguren und anderen handgemachten Werken wird es auf dem Markt auch Korbwaren, Seifen, Holz- und Lederarbeiten sowie handwerklich gefertigte Bögen und Pfeile aus edlen Hölzern geben. Es kann also nach Herzenslust gebummelt, gestöbert und flaniert werden.

Stammbesucher dürfen sich sowohl auf bekannte Gesichter als auch auf neue Keramikwerkstätten freuen, die zum ersten Mal in Waldshut mit dabei sind. „Diese Mischung macht den Waldshuter Töpfermarkt aus und gibt ihm sein einzigartig trendig-traditionelles Flair“, schreibt der W+F auf seiner Internetseite. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.toepfermarkt-waldshut.de.

Der Markt: 1996 hat der Werbe- und Förderungskreis Waldshut den Töpfermarkt mit dem Dachsberger Töpfer Jürgen Blank ins Leben gerufen. Seit 2010 übernimmt die Töpferfamilie Busse die Organisation. Der Markt wird am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein.