Ein etwas ungewöhnlicher Gottesdienst erwartete kürzlich die Besucher der Christuskirche in Tiengen. Bereits die Sitzordnung der Gemeinde in einem großen Halbkreis ließ Besonderes erwarten. In mehreren szenischen Episoden griffen Männer aus der Gemeinde den aktuellen Umgang miteinander auf. Fasziniert schauten und lauschten die Anwesenden der Eskalation von Beschimpfungen und Unterstellungen, wie man sie sonst in der Kirche nicht hört, im Alltag und in den Medien aber täglich erleben kann. Dem wurden Worte aus dem 1. Petrusbrief gegenübergestellt, die zum friedlichen Umgang miteinander mahnen. „Aber wie das umsetzen? Fromme Worte allein können leer oder scheinheilig klingen und bleiben oft wirkungslos“, schreibt die evangelische Kirchengemeinde in einer Mitteilung. Im lebendigen Gespräch der Gemeinde wirkte das Erlebte nach. Die intensive Vorarbeit der Männergruppe um Klaus Herold wurde mit Applaus belohnt. Viele erlebten den Impuls als einen aktuellen Beitrag zum zwischenmenschlichen Umgang miteinander.