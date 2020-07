von (raf)

Die Unbekannte befuhr die Schulstraße gegen 11.15 Uhr entgegen der dort geltenden Einbahnstraßen-Regelung in Richtung Hauptstraße. Dabei touchierte die Frau einen am Straßenrand geparkten Nissan, fuhr dann aber einfach weiter. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Unfallflüchtige soll in einem schwarzen Pkw mit WT-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Sie soll älter sein und weiße Haare haben. Möglicherweise ist das unzulässige Fahrverhalten der Unbekannten anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) entgegen.