Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Unfall zwischen Sattelzug und Auto: Polizei sucht Zeugen

Zu einem Streifunfall kam ea am Samstagmittag in der Schmittenau. Ein Auto und ein Sattelzug touchierten sich im zweispurigen Bereich in Fahrtrichtung Tiengen. Der Außenspiegel des Autos blieb dabei auf der Strecke.